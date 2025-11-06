Detenida en València una mujer por sustraer joyas en los domicilios donde limpiaba

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a una mujer de 38 años acusada de sustraer numerosas joyas, cuyo valor asciende a más de 20.000 euros, de los domicilios donde limpiaba, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación tuvo su origen tras tener conocimiento los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del distrito de Abastos (Valencia) de una denuncia relacionada con la sustracción de dinero y joyas en diversos domicilios propiedad de una misma familia.

Tras las primeras pesquisas, los policías centraron sus sospechas en una mujer que trabajaba como limpiadora en varias viviendas de la familia de la denunciante, quien poseía llaves de dichos domicilios a los cuales acudía en ocasiones sin que hubiese nadie en el interior.

Los investigadores comprobaron cómo esta mujer y su actual pareja tenían registros de ventas en múltiples comercios de compra y venta de joyas, relacionando numerosas transacciones cuyo valor ascendía a más de 15.000 euros. Estos objetos fueron reconocidos por sus legítimos propietarios como los sustraídos en sus viviendas.

La mujer aprovechaba la relación de confianza que le unía a la denunciante y a su familia, desde hacía cinco años, para actuar con total libertad, ya que en ocasiones llevaba a cabo sus tareas sin supervisión de los propietarios de las viviendas, siendo una de ellas una mujer de 95 años, a la cual también cuidaba ocasionalmente.

En el marco de la operación, los agentes averiguaron que la mujer sobre la que recaían las sospechas también había sustraído joyas en los domicilios de otras dos personas en la ciudad de València.

Finalmente los agentes arrestaron a la mujer y registraron su vivienda, en la cual se encontraron documentación relativa a diversas ventas e intervinieron tres relojes y un anillo de posible procedencia ilícita.

La arrestada ha sido puesta a disposición judicial y la investigación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.