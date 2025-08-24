Detenidas dos personas por amenazar e intentar apuñalar con un cuchillo a un albañil en València

Archivo - Imagen de un coche de la Policía Local de València - TWITTER POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha detenido a dos personas por amenazar e intentar apuñalar a un albañil con un cuchillo de grandes dimensiones. Además, una de ellas en los calabozos comenzó a autolesionarse y propinó una patada a un agente en el pecho, el estómago y las partes íntimas.

Los hechos han ocurrido este pasado 21 de agosto, cuando se requirió a la Policía Local desde el 092 para acudir a una vivienda de la calle San Jacinto donde, al parecer, se estaban produciendo una amenazas con un cuchillo por parte de dos hombres que habían intentado apuñalar a un albañil.

A su llegada, cinco personas relataron a los agentes que habían recibido amenazas de muerte con un cuchillo y les mostraron un vídeo de dos varones en el interior de una vivienda, uno de los cuales portaba un cuchillo de grandes dimensiones con "actitud intimidatoria" hacia los denunciantes.

Los agentes se equiparon con escudos defensivos y dispositivos electrónicos de control, concretamente con pistolas táser, aunque no fueron finalmente necesarias, y, tras varios requerimientos en la puerta, las dos personas que coincidían con la descripción aportada por los testigos abrieron y les permitieron el acceso. Seguidamente, ambos hombres, que habían ocupado la vivienda, han sido detenidas.

En la estancia en el interior de la misma, los agentes han observado dos cuchillos de grandes dimensiones junto a la entrada del domicilio, que han sido intervenidos, uno de los cuales coincidía con el visto en la grabación.

COMENZÓ A AUTOLESIONARSE

Además, durante la custodia y vigilancia en la Inspección Central de Guardia de la Policía, uno de los detenidos se comportó "de forma violenta en todo momento" y llegó a amenazar e insultar a los agentes. De hecho, en el precalabozo comenzó a autolesionarse e intentó sacar un objeto del bolsillo de su pantalón.

Por estos hechos, fue trasladado a la estancia de registros corporales, momento en el cual el arrestado le propinó una fuerte patada en el pecho y estómago y las partes íntimas a uno de los agentes y le mordió la mano. Seguidamente, fue reducido "empleando la fuerza mínima" y se requirió a los servicios médicos para la atención de ambos.