Detenido en Alicante un fugitivo de la justicia francesa condenado a cadena perpetua por homicidio y extorsión

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 27 años que había huido de la justicia de Francia tras haber sido condenado a cadena perpetua por delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión cometidos en París en agosto de 2024.

Una patrulla de seguridad ciudadana arrestó al fugitivo cuando fue identificado en la vía pública mientras consumía droga en compañía de otras personas. Tras comprobar sus datos en la bases de datos del cuerpo policial, se observó que sobre él pesaba una orden europea de detención para extradición (OEDE) emitida por las autoridades francesas por ilícitos contra las personas y otros contra la propiedad.

Según la orden, el arrestado formaba parte de un grupo organizado y junto con otros dos hombres causaron lesiones y daños a un grupo de turistas lanzando artefactos incendiarios similares a cócteles molotov.

Gracias al intercambio de información y la "eficacia" de la coordinación entre autoridades policiales de otros países y la Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.