Detenido un hombre por agredir a otro con una botella de vidrio en el centro de València

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Proximidad de Ciutat Vella de València han detenido a un hombre por herir a otro en la cabeza y en un antebrazo al agredirle con una botella de vidrio en el centro de la ciudad. Según la víctima, el arrestado le atacó por negarse a darle un cigarrillo.

A las 19.10 horas del domingo la Sala del 092 comisionó a una patrulla hasta la calle Balmes tras recibir un aviso de que una persona había sido agredida y sangraba de manera "abundante", según ha informado la Policía Local en un comunicado.

A su llegada, los agentes fueron informados por varios testigos de que el herido había salido corriendo hacia la calle Guillem Sorolla. Poco después fue localizado en un parque cercano, con heridas visibles en la cabeza y el antebrazo.

La patrulla solicitó asistencia sanitaria y se personó una unidad de SAMU, que realizó una primera atención en el lugar. Posteriormente, trasladó al herido al Hospital General de València, ya que presentaba varios cortes profundos en la muñeca y el antebrazo que, al parecer, le hicieron al protegerse con el brazo tras ser atacado con una botella rota.

El herido facilitó a los agentes la descripción del presunto agresor y estos iniciaron su búsqueda por las inmediaciones. Finalmente, localizaron a un individuo que coincidía con la descripción en un portal de la calle Viana.

El sospechoso, que se encontraba "muy alterado" y presentaba cortes en las manos y manchas de sangre en la ropa, reconoció haber mantenido una disputa con la víctima que derivó en una pelea en la que empleó una botella rota.

Ante los indicios delictivos, los agentes han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones. El arrestado ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial en la Inspección Central de Guardia.