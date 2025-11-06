Detenido un hombre por dar un martillazo en la cabeza a un vecino en València sin mediar palabra

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de agredir con un martillo en la cabeza a un vecino de su finca de València, de 31 años, sin mediar palabra, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El incidente tuvo lugar ayer por la mañana, sobre las 8.30 horas, en una finca de la calle San Juan Bosco de València, en el barrio valenciano de Orriols, tal y como ha adelantado Las Provincias.

La Policía Nacional fue comisionada por el 091 para trasladarse hasta la finca, donde había un vecino herido. Una vez allí, los agentes se encontraron con el hombre, quien tenía una herida en la frente y en la parte posterior de la cabeza y refería dolor en brazos y piernas.

El herido comentó a los agentes que momentos antes se había cruzado con un vecino que le había atacado con un martillo sin mediar palabra. Los agentes llamaron a los servicios sanitarios, quienes se desplazaron hasta el lugar, atendieron a la víctima y la trasladaron a un centro hospitario.

Seguidamente, junto con una patrulla de la Policía Local, los agentes se dirigieron hasta el piso del vecino que había agredido al hombre tras seguir un reguero de sangre.

Tras localizarle, el vecino fue detenido por un presunto delito de lesiones y pasó seguidamente a disposición del Juzgado de Instrucción número 11 de València.