Detenido un hombre a las dos horas de cometer un atraco en un hostal de Paterna

Vehículo policial - JEFATURA

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre a las dos horas de cometer un atraco en un hostal de la localidad valenciana de Paterna, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El arrestado accedió al establecimiento ocultando su rostro con un casco integral y huyó en un ciclomotor que había sustraído previamente. Tras la entrada y registro en el domicilio del sospechoso, los efectivos localizaron las prendas de ropa y utensilios que portaba en el momento del robo.

Las pesquisas se iniciaron por parte de los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Paterna, cuando tuvieron conocimiento de que se había cometido un atraco en un establecimiento hotelero de la misma localidad.

La víctima, propietaria del hostal, se encontraba sola en la recepción cuando súbitamente un individuo accedió al interior, ocultando completamente su rostro con un casco. El mismo se dirigió hacia ella y le exigió que le entregara todo el dinero, amenazándola con sacar una pistola de no hacerlo.

Seguidamente, el presunto atracador se apoderó de un bolso pequeño que guardaba la víctima en la recepción, el cual no contenía ningún efecto de valor, y huyó apresuradamente del establecimiento a bordo de un ciclomotor de pequeñas dimensiones.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores comprobaron que, a primera hora de la mañana, una patrulla de la Policía Nacional había intervenido en un domicilio a raíz de una llamada al 091 en la que un vecino alertaba de una fuerte discusión entre un padre y un hijo en una vivienda, donde al parecer el hijo le estaba pidiendo dinero al padre para supuestamente comprar sustancia estupefaciente.

Una vez intensificada la vigilancia por la zona, la Policía Local de Paterna localizó ciclomotor con el que el autor de los hechos se había dado a la fuga, ubicada a escasos metros de la misma vivienda donde había tenido lugar la intervención policial por la discusión.

Después de realizar una inspección de los rellanos, los agentes hallaron las prendas de vestir, así como enseres de motocicleta, unos guantes y un destornillador, los cuales fueron intervenidos posteriormente por la patrulla de la Policía Nacional. Los efectivos comprobaron que se trataba de los efectos que el atracador había empleado para ocultar su rostro y cuerpo.

Con estas averiguaciones y ante la hipótesis principal de que el presunto atracador se encontraba todavía en el interior de la vivienda, los agentes efectuaron un acta de entrada voluntaria en el domicilio y localizaron en su interior a este varón, que fue detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y de robo y hurto de uso de vehículo.

Además, hallaron las zapatillas que portaba durante el atraco, siendo igualmente intervenidas junto al casco, los guantes, las prendas de ropa y el destornillador empleados en el momento del atraco.

Gracias a las rápidas tareas de investigación, en apenas dos horas se consiguió identificar, localizar y detener al sospechoso, que fue puesto a disposición judicial. En cuanto al ciclomotor sustraído, fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.