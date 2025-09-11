Detenido un hombre por intentar matar a otros dos que mediaron en dos discusiones que mantuvo con una mujer

Los hechos se produjeron a finales de agosto con un día de diferencia entre ambas agresiones

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mislata (Valencia) a un hombre de 32 años que a finales de agosto supuestamente apuñaló a otros dos con un cuchillo y una botella, con un día de diferencia entre ambos sucesos, cuando las dos víctimas intentaron mediar en una discusión que el supuesto agresor mantenía con una mujer.

Según ha informado la Policía en un comunicado, una de las víctimas necesitó ser trasladada e ingresada en un hospital y la otra también requirió grapas y puntos de sutura en varias partes del cuerpo. Al detenido se le considera presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de dos hechos sucedidos a finales de agosto. El primero consistió en una agresión con arma blanca a otro hombre al que supuestamente pinchó en dos ocasiones por la espalda y huyó a la carrera.

La gravedad de la agresión requirió el traslado y posterior ingreso hospitalario del herido. Los hechos también fueron presenciados por un testigo, que pudo confirmar que el presunto autor de la agresión iba acompañado por una mujer. La víctima fue atacada tras mediar en una discusión de pareja.

Al día siguiente se produjo otro incidente, en el que la víctima, un varón que se encontraba en compañía de dos amigas, fue agredido gravemente al también intentar mediar con una pareja que se encontraba en la calle "discutiendo acaloradamente" y se interpuso para evitar que el varón agrediera a la mujer.

El presunto autor le agredió fuertemente con una botella y le provocó cortes por todo el cuerpo y la cabeza. Mientras, la mujer que estaba junto a él discutiendo y a la que intentó defender le daba patadas en la cabeza.

Al intentar la víctima zafarse del ataque fue nuevamente agredido: en esta ocasión supuestamente recibió dos puñaladas con un arma blanca en el costado izquierdo. El herido fue localizado por los agentes en el suelo, semiconsciente y ensangrentado. Por tales hechos la víctima fue trasladada al hospital donde necesitó grapas en la cabeza y puntos de sutura en varias partes del cuerpo.

Gracias a los avances de la investigación, los agentes averiguaron que ambos hechos habían sido cometidos por el mismo autor una vez lograron su localización e identificación. Tanto las víctimas como los testigos de estos hechos reconocieron a este varón y a la mujer que ambos días le acompañaba como los autores de las agresiones.

Como consecuencia, los investigadores procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones.