Detenido por provocar varios incendios en contenedores y causar daños en vehículos y locales en València

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido a un hombre de 42 años por presuntamente provocar varios incendios en contenedores de la ciudad durante la madrugada y, al propagarse, el fuego causó daños en vehículos y otros bienes.

Una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítimo ha observado, a las 6.40 horas de este martes, que en el cruce de la calles Progreso con Justo Villar había una gran llama que provenía de cuatro contenedores, por lo que han avisado a Bomberos, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Además de los contenedores de vidrio, cartón, y residuos orgánicos, el fuego ha quemado dos bicicletas y varios puntos de la fachada de la calle y de dos locales comerciales de la calle Justo Villar, a la altura del número 40, como una tienda de antigüedades y un restaurante. El fuego también ha alcanzado a un coche que estaba estacionado junto a los contenedores.

A la media hora, otra patrulla ha detectado un incendio en un contenedor situado a la altura del número 11 de la misma calle, que los propios agentes lo han sofocado con sus extintores.

A continuación, se ha montado un dispositivo policial en el que unas patrullas se encargaban de velar por la seguridad de los vecinos que viven en las zonas afectadas, mientras que otras unidades policiales se encargaban de localizar al autor de los incendios, recogiendo información de testigos y dando batidas por la zona.

Varios vecinos han coincidido en la descripción de un hombre que había estado cerca de los diferentes puntos en los que se había producido el fuego. A los pocos minutos, una de las patrullas ha localizado a un sospechoso en la calle Vicente Gallard.

Al realizarle un cacheo a este hombre, los agentes han localizado seis mecheros y varios envases vacíos de sprays inflamables completamente vacíos en el interior de una mochila. Además, los agentes han reconocido al sospechoso como el causante de otros incendios en ocasiones anteriores. A través de la emisora, han comprobado que había participado en tres sucesos similares durante los dos últimos años.

Por ello, han procedido a la detención del varón, que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial en la Central de Detenidos. Mientras los agentes trasladaban al detenido, este "ha admitido ser el autor de los incendios", ha recalcado la Policía.