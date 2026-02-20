Detenido en València un hombre acusado de causar lesiones a su hija de cinco años tras agredirla

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en el barrio valenciano de Orriols acusado de causar lesiones a su hija de cinco años tras agredirla en su domicilio, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El suceso tuvo lugar el pasado día 16 de febrero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, al parecer, una menor de cinco años presentaba lesiones compatibles con una agresión.

Hasta el lugar indicado se desplazó el GRUME de la Policía Nacional y averiguó que el padre presuntamente había agredido a la menor el día anterior.

Como consecuencia, los agentes detuvieron al hombre, de 45 años y nacionalidad paraguaya, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El arrestado no tenía antecedentes previos.

Según ha adelantado Las Provincias, el juzgado ha impuesto al hombre --que supuestamente agredió a la menor con un cinturón-- una orden de alejamiento respecto de la pequeña que le prohíbe comunicarse y aproximarse a ella o al centro en el que ha sido tutelada por la Generalitat.