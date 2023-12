Detenidos dos antimilitaristas por el vertido de pintura a un tanque en Expojove

Los activistas protestaron por la presencia del Ejército en el certamen infantil



VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer en relación a la protesta antimilitarista del pasado martes en la feria infantil y juvenil Expojove en la que arrojaron pintura de color rosa sobre un vehículo de Reconocimiento y Combate de Cabellería (VRCC) del Ejército, "causando daños en el mismo", según han informado las fuerzas de seguridad.

Los detenidos son un hombre de 54 años y una mujer de 40 años, ambos de nacionalidad española, que están acusados de delitos de Daños y Contra las Instituciones del Estado.

La Brigada Provincial de Información de Valencia continúa con las investigaciones y "no se descartan nuevas detenciones", ha explicado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron este martes, el primer día de la feria Expojove, organizada por el Ayuntamiento de València. La presencia de las Fuerzas Armadas en el certamen motivó una concentración en el exterior y una acción en la que dos personas mancharon de pintura rosa un tanque y se encaramaron al vehículo.

Dentro de la feria dos personas se subieron a un tanque militar y vertieron pintura rosa sobre sus ropas y sobre el vehículo en señal de protesta, mostrando carteles con el lema 'Les armes no eduquen' (las armas no educan) y 'la guerra no és un joc' (la guerra no es un juego) . La Policía Local identificó a las dos personas, según precisaron fuentes municipales.

Además, a la entrada del certamen un grupo de personas protestaron por la presencia del Ejército con el reparto de octavillas y mostraron pancartas en las que se podían leer lemas como 'Por una cultura de la paz y no de la guerra', 'La guerra no es un juego y las armas no educan', 'Desmilitarizaremos la educación' y 'Fuera el Ejército de Expojove' y el nombre de entidades como el Moviment d'Objecció de Consciència y Assemblea Popular València contra les guerres.