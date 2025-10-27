Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer y ocultar dos semanas su cadáver en su vivienda

Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer y ocultar durante dos semanas el cadáver en su vivienda - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos varones, de 38 y 41 años de edad, como presuntos responsables del asesinato de una mujer de 37 años, cuyo cadáver mantuvieron oculto en el domicilio de la propia víctima durante dos semanas y del que tenían intención de deshacerse. Al parecer el móvil del crimen sería económico.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos el pasado viernes cuando un hombre se personó en la Comisaría Provincial de Alicante manifestando que dos conocidos suyos habían tratado de involucrarle en la muerte de una mujer que había sido asesinada. Éste relató en la Comisaría que la intención de estos dos conocidos era deshacerse del cuerpo, necesitando de su ayuda para hacerlo, prometiéndole que le darían dinero a cambio si les ayudaba.

Según ha trasladado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, en cuanto ésta tuvo conocimiento de los hechos, activó el protocolo de delitos violentos, y se hicieron cargo de la investigación los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios) de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes se desplazaron al lugar del supuesto crimen con la intención de comprobar la veracidad de los hechos.

HALLAZGO DEL CADÁVER Y DETENCIÓN DE LOS IMPLICADOS

Una vez en el domicilio los agentes encontraron el cuerpo de una mujer fallecida, la cual podría llevar sin vida varios días, e iniciaron el protocolo establecido solicitando la personación de una comisión judicial y de Policía Científica.

En la propia inspección ocular en el domicilio se encontró en una de las estancias un cuchillo, que no se descarta que fuera el arma homicida, puesto que en la posterior autopsia se encontraron claros síntomas de violencia en el cuerpo de la mujer, al parecer con un arma blanca.

Mientras tanto, el resto de agentes aceleraban las gestiones de investigación en aras de localizar a los dos presuntos responsables del crimen, a quienes finalmente consiguieron ubicar en un hotel de la ciudad, estableciendo un dispositivo de vigilancia en torno al lugar.

Finalmente, los investigadores consiguieron dar con el paradero de ambos investigados cuando viajaban en un vehículo con el que trataban de huir de la ciudad, siendo detenidos. Además comprobaron cómo el conductor del mismo carecía de permiso de circulación.

Asimismo, los agentes hallaron en el vehículo dinero en efectivo y joyas de oro principalmente, así como diversa cantidad de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades de consumo propio.

Tras las gestiones de indagación, el equipo investigador, ha averiguado que uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima de varios meses atrás y que esta había heredado recientemente una gran cantidad económica. En este sentido, no se descarta el móvil económico entre los motivos del asesinato, ya que tras la muerte de la víctima, su pareja sentimental y detenido habría estado haciendo uso de la tarjeta bancaria de ésta.

En cuanto a la víctima, no existían denuncias previas interpuestas por ella por violencia de género.