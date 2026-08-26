Detenidos tres jóvenes por su presunta implicación en una agresión sexual en Gandia

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VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes de 20 años por su presunta implicación en una agresión sexual cometida la noche del pasado 15 de agosto en Gandia (Valencia), según han confirmado fuentes policiales. La víctima, de acuerdo con la información publicada por Levante-EMV, es una menor de edad.

A uno de los detenidos se le considera presunto autor de la agresión sexual y a los otros dos les atribuye un delito de omisión del deber de socorro, según la Policía.

Los hecho sucedieron cuando los tres jóvenes y tres chicas, dos menores de edad y una de 19 años, fueron a la vivienda donde residía al menos uno de los chicos después de pasar la noche de fiesta. En un momento dado, una de las menores y uno de los jóvenes entraron en una habitación de la que ella salió pidiendo ayuda a sus amigas y asegurando que la había violado, de acuerdo con la información publicada.

La menor fue trasladada al hospital mientras la Policía se dirigió a la vivienda donde sucedieron los hechos y detuvo a los tres jóvenes por su presunta implicación en distintos grados en la agresión sexual atribuida a uno de ellos.