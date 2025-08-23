Detenidos en Valencia dos hermanos dedicados al tráfico ilícito de vehículos y recuperados dos coches robados

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia Valencia a dos hermanos, dos hombres de 48 y 51 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico ilícito de vehículos. Sobre uno de ellos constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por Polonia por tráfico de drogas.

La investigación dio comienzo tras localizar en Xirivella (Valencia) un vehículo que había sido sustraído unas horas antes en la zona de El Saler (Valencia). El coche se encontraba en una zona aislada y los agentes sospechaban que los presuntos autores pudieran trasladarlo a otro lugar para manipular los elementos identificativos, según ha indicado la Jefatura en un comunicado.

Los investigadores establecieron dispositivos de vigilancia que permitieron detectar que el pasado 8 de agosto el vehículo se desplazaba hasta una zona agreste de Manises, por lo que, ante la sospecha de que fueran a alterar en ese momento los elementos del vehículo, se aproximaron a ellos.

Al identificarse como agentes de la autoridad, ambos trataron de darse a la fuga. Pese a las dificultades lumínicas y orográficas, los agentes lograron, tras una persecución, detener a los dos individuos.

Una vez inspeccionada la zona, los agentes localizaron una mochila abandonada por los autores en su huida, con "sofisticadas herramientas" para la sustracción de vehículos y manipulación de sus elementos identificativos, junto a unas placas de matrícula falsas que presuntamente iban a utilizar para intercambiar con las de origen del vehículo sustraído.

También intervinieron dispositivos de precodificación de llaves, de conexión y arranque remoto de vehículo, así como herramientas para abrir bombines, clonador de llaves y dispositivos electrónicos y de geolocalización.

Los dos hermanos, que estaban asentados desde hace años en la Comunitat Valenciana, contaban con "gran especialización" en la sustracción, falsificación y comercialización ilegal de vehículos, y ambos contaban con un "amplio historial delictivo". Además, a uno de ellos le constaba en vigor una reclamación judicial por pertenencia a organización criminal, así como una Orden Europea de Detención y Entrega instada por las autoridades polacas por un delito de tráfico de drogas. Como era conocedor de estas reclamaciones, el detenido hacía uso de documentación personal falsa para intentar evadirse de la acción de la justicia.

De forma paralela a la recuperación de este coche sustraído, los agentes esclarecieron otro robo de vehículo, que anteriormente habían logrado recuperar, y pudieron atribuir la autoría del robo a uno de los detenidos. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, quedando a la espera de su entrega a las autoridades polacas.