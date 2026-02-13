Detienen a dos personas por robar diez motos de motocross en un circuito de Paterna

La Policía Nacional detiene a dos personas por sustraer diez motocicletas de motocross de un circuito - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna a dos personas, un hombre y una mujer de 34 y 63 años, por presuntamente robar diez motos de competición de motocross y otros objetos de un circuito del municipio.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero por parte del grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Paterna, después de que agentes de la Policía Local hallasen cinco motos de motocross en el interior de una furgoneta.

Los policías averiguaron que esas motocicletas, junto a otras cinco, habían sido robadas de un circuito la noche anterior, junto a otro tipo de equipamiento, como cascos, protecciones y temporizadores, según han detallado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Se estableció un dispositivo de vigilancia a fin de localizar las otras motos robadas y los agentes observaron a dos personas, un hombre y una mujer, intentando sacar de un bajo el resto de motocicletas robadas.

Tras varias indagaciones, detuvieron a estas dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza. Asimismo, los investigadores registraron el lugar donde habían estado escondidas las motos robadas, propiedad de la detenida. En su interior localizaron e intervinieron diversos efectos procedentes de diferentes robos cometidos en la localidad de Paterna, como patinetes eléctricos, bicicletas,

Por ello, imputaron a los arrestados también un delito de receptación. Tras varias gestiones, la Policía Nacional ha podido localizar a los propietarios de gran parte de los objetos robados y entregárselos. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.