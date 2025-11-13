La DGT pone en marcha un dispositivo especial por el Gran Premio Motul en Cheste

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial por la celebración este fin de semana del 'Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Desde el viernes y hasta el próximo domingo 16, se ha establecido un dispositivo especial de vigilancia y ordenación del tráfico para los espectadores que se desplazarán, principalmente en sus vehículos particulares, a presenciar dicho evento.

En esta ocasión, con el objetivo fundamental de aliviar los accesos principales y mejorar "notablemente" la fluidez del tráfico durante el evento, desde el Centro de Gestión del Tráfico de Levante, en coordinación con la Agrupación de Tráfico y el propio Circuito Ricardo Tormo, se han preparado unos mapas explicativos con itinerarios alternativos recomendados para el fin de semana, tanto de entrada como de salida del circuito, en función del tipo de vehículo en el que se realice el desplazamiento.

Además, para aquellos que no deseen acceder al circuito en su vehículo privado, este año volverán a estar operativos los servicios de tren y autobús desde Valencia durante el fin de semana del Gran Premio, según ha informado la DGT en un comunicado.

Con el fin de dar cobertura al incremento de desplazamientos previstos, además de garantizar la fluidez y la seguridad vial, se ha diseñado un operativo que tendrá en cuenta las especiales características de este tipo de usuarios de la vía y realizará una vigilancia específica sobre aspectos como las conductas arriesgadas y peligrosas; circulación en grupo de motoristas; controles de velocidad, alcohol y otras drogas; rebasamientos de vehículos sin guardar la separación obligatoria y adelantamientos con dos o más motocicletas en paralelo.

La experiencia de otras ediciones refleja que el mayor nivel de tráfico se desarrollará en la A-3 Madrid-Valencia y la AP-7 desde el límite de Tarragona hasta Valencia y la A-7 y AP-7 desde Valencia hasta Alzira.

Además, por razones de seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación, así como por la peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos, se establecen también restricciones a la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kg de M.M.A. en determinados días, horas y carreteras de la Comunitat Valenciana y su área de influencia.

El dispositivo contará con todos los medios humanos disponibles tanto de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, quienes coordinarán la regulación y vigilancia de la circulación en el área de influencia del circuito, A-3, A-7 y en las carreteras secundarias de acceso al mismo para conseguir la máxima fluidez y seguridad vial posible.

DRON CON CÁMARA

Además, el dispositivo contará con un dron equipado con cámara, que permite la transmisión de imágenes al Centro de Gestión de Tráfico, que se sumará a los tres helicópteros dotados de radar Pegasus, que realizarán tareas de regulación y vigilancia en las carreteras que llevan al circuito.