La DGT prevé más de 626.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana en la Operación Retorno

Archivo - Vehículos en la autovía A-3, en imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 626.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana durante la Operación Retorno que arranca a partir de las 15.00 horas de este viernes y se prolonga hasta las 24.00 horas del domingo.

Por ello, estos días se establecerán medidas especiales de regulación y de ordenación del tráfico que afectarán a Alicante, Castellón y Valencia, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En esta operación especial se espera, a nivel nacional, un total de 5.060.000 desplazamientos de largo recorrido, de los que 626.934 corresponden a la Comunitat Valenciana. A estos movimientos de retorno por finalización de vacaciones, se unirá una "importante afluencia" de vehículos que seguirán produciéndose en los principales ejes y pasos fronterizos por la fase retorno de la Operación Paso de Estrecho.

La última fase de la OPE (15 de julio al 15 de septiembre) incrementa aún más el número de movimientos de largo recorrido en el Corredor Mediterráneo (A-7 y AP-7), ha advertido la Delegación del Gobierno.

La DGT realiza un llamamiento a la "prudencia" de todos los conductores y subraya la necesidad de respetar las normas de seguridad: velocidad establecida, las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores y descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos, entre otras.

Durante los dos meses de verano, la DGT ha previsto 100.848.000 de desplazamientos de largo recorrido en todo el ámbito nacional, de los cuales 13.710.145 en la Comunitat Valenciana, un 2,25 por ciento más de los registrados el verano pasado en este territorio.

HORAS Y TRAMOS

Los días y horas de mayor intensidad de circulación son el viernes de 16.00 a 21.00 hors; sábado, 30 de agosto de 16.00 a 21.00; domingo, 31 de agosto, de 08.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00.

Las carreteras y tramos conflictivos son en la provincia de Alicante: la A-70, entre los kilómetros 0 y 31,2 y los accesos y salidas de la circunvalación de Alicante y en la N-332, entre los km 157-159; el acceso a Altea; los km 95-86,5; los accesos a El Altet- Santa Pola y costa; los km 49-55 y los accesos a Torrevieja.

En Castellón, en la CV-13, el km 16,4 y el ramal de enlace con AP-7 y N-340 en Torreblanca y en Valencia, en la A-3, del km 300 al 295; el tramo de Requena de entrada; del km 347 al 352 y el tramo Quart de Poblet (de entrada y salida).

También en Valencia, la A-7/A-3, en el km 339 de A-3; el enlace de las dos autovías de entrada y salida; la N-332 de los km 221,7 al 213,5; los extremos de la variante de Gandia y travesías de Bellreguard y Oliva reguladas por semáforos; el punto kilométrico 236,8; el acceso a Tavernes de la Valldigna y playas; el km 251,3 la rotonda de acceso a Cullera y playas y la CV-500, en el tramo entre el fin de la autovía y la Rotonda del Sidi en la salida y entre la Rotonda del Perellonet y la del Saler en los retornos.