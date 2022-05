Día Mágico by FIMI arranca su edición "más internacional", marcada por el regreso de las comuniones "a lo grande"

Día Mágico by FIMI

Día Mágico by FIMI

VALÈNCIA, 11 May.

Día Mágico by FIMI, la única feria internacional y profesional especializada en moda de comunión y ceremonia, abrirá las puertas de su novena edición, la "más internacional", este viernes 13 de mayo y se celebrará hasta el próximo domingo 15, en un año en el que "regresan a lo grande" estas celebraciones tras un periodo de parón.

La feria Día Mágico by FIMI reúne cada año a cientos de visitantes nacionales y --cada vez más-- internacionales, que buscan producto e inspiración en su escaparate comercial. En 2022, el certamen contará más de 60 marcas que mostrarán sus propuestas de moda, calzado, complementos, lencería, sombreros, tocados y ropa de cristianar que vestirán los niños la próxima temporada, según ha explicado Feria Valencia en un comunicado.

Hortensia Maeso, Esperanza Beltrán, Amaya, Oca-Loca, Barcarola, Querida Philippa, Creaciones Charo, Alhuka Ceremonias o Mercedes de Alba son algunas de las marcas que presentarán su nueva colección en la feria.

El certamen espera recibir cientos de visitantes profesionales de todos los puntos de España, así como visitantes internacionales gracias, entre otras, al trabajo conjunto entre Feria Valencia y ASEPRI con Cámara de Comercio de Valencia y el IVACE.

Profesionales de 10 países --como Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Irlanda, Portugal o México, entre otros-- visitarán a la feria, sin perder de vista al cliente nacional, que seguirá siendo protagonista. Compradores, fabricantes y distribuidoras, entre otras acudirán a la cita a comprar las mejores colecciones para la próxima temporada.

PASARELA Y 'TARDEO'

Además, podrán ver los diseños y creaciones en el desfile Paseo Mágico, la pasarela de referencia de moda de comunión y ceremonia, en la que participarán Amaya, Beatriz Montero, Crisby's, Hortensia Maeso, Mercedes de Alba y Mon Air y en el que la prensa tendrá un espacio reservado en un desfile exclusivo el viernes a las 13:30 horas.

Por último, Día Mágico by FIMI tiene preparado un agradable 'Tardeo' en el que se celebrará el reencuentro del sector y se podrá tomar algo mientras se hace 'networking' en un ambiente relajado. Un encuentro para compartir entre visitantes, expositores y prensa que tendrá lugar en el foro norte el viernes 13 de mayo al finalizar la jornada.

"REACTIVACIÓN" DEL SECTOR

Las comuniones han vuelto, con todo lo que significa celebrarlas, y eso "se nota en el sector, que se ha reactivado y trabaja a ritmos frenéticos en este mes de mayo, fecha por excelencia de bautizos y comuniones", ha destacado la organización.

La directora de la feria, Alicia Gimeno, ha hecho hincapié en que "España es la principal potencia en producción de moda de comunión. Es claramente el país líder en este sector tan concreto, que mueve mucho negocio".

En 2019 el número de comuniones ascendió a más de 204.000 y se dieron 175.844 bautizos, según datos de la Conferencia Episcopal. Una cifra que se ralentizó durante la pandemia pero que, poco a poco, va volviendo a la normalidad. Además, según un estudio de KPGM, estos eventos generan gastos por valor de 589 millones de euros.

"Día Mágico by FIMI vuelve con toda su fuerza en esta edición, en la que el sector ha visto reactivada su actividad", afirma Gimeno, que señala que Día Mágico by FIMI genera oportunidades de negocio y lanza a las marcas no solo a nivel nacional, también internacional. "Es el lugar perfecto para ampliar mercado", apunta.

Día Mágico by FIMI abrirá sus puertas el viernes 13 de mayo hasta el domingo 15 en el recinto ferial valenciano con un horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas, viernes y sábado, y domingo hasta las 15.00 horas.