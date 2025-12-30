La Diputació prorrogará sus presupuestos al no sumar el acuerdo de PP y Ens Uneix el apoyo de Vox

Archivo - Imagen de archivo de un pleno de la Diputació de València - RAQUEL ABULAILA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València prorrogará el próximo año el presupuesto de 2025 después de haber alcanzado un acuerdo para unas nuevas cuentas PP y Ens Uneix, que forman el equipo de gobierno, pero no contar con el apoyo de Vox, necesario para que salgan adelante.

Según han señalado fuentes de la corporación provincial a Europa Press, discrepancias entre Ens Uneix y Vox en partidas en el área de Igualdad y Memoria Histórica han impedido el apoyo, por lo que las cuentas se prorrogan. El resto de grupos de la oposición se oponen igualmente.

La Diputació de Valencia aprobó en diciembre de 2024 por amplia mayoría unas cuentas que llegaron a 784 millones de euros y que estuvieron marcadas por las consecuencias de la dana que devastó localidades de esta provincia con el fin de ayudar a los afectados y abordar el proceso de reconstrucción necesario.

En cuanto a los créditos iniciales del presupuesto de 2025, se consideran no prorrogables los créditos destinados a servicios o programas que deben concluir en el ejercicio, por lo que, tras los ajustes a la baja indicados, el presupuesto prorrogado para 2026 queda cifrado en su Estado de Gastos en la cuantía de 554.999.703,00 euros.

"Visto que hay créditos destinados a servicios o programas que deben concluir en el ejercicio y que se han evaluado en la cantidad de 123.768.538,59 euros. Visto que existen créditos financiados con préstamo por importe 103.000.000,00 euros. En consecuencia, corresponde hacer ajustes a la baja de los créditos iniciales del Presupuesto de 2025 por importe de 229.768.538,59 euros", recoge el decreto.

El grupo socialista de la Diputació de València considera que el decreto de prórroga del presupuesto de 2025 con el que trabaja el gobierno provincial "confirma el fiasco absoluto del pacto entre el PP y Ens Uneix, sostenido por Vox".

"El fracaso en la aprobación del presupuesto de 2026 demuestra que una coalición construida por dinero ha acabado siendo claramente perjudicial para los intereses de los municipios de la provincia", ha indicado el PSPV en un comunicado.

El portavoz provincial, Carlos Fernández Bielsa, asegura que este escenario "no es fruto de la casualidad, sino de la incapacidad política de un gobierno provincial sin rumbo, atrapado en un pacto contra natura que se vendió como un 'dique de contención' frente a la extrema derecha y que ha demostrado que perjudica a los municipios".

Desde el grupo socialista recuerdan que apoyaron los presupuestos de 2025 tras alcanzar "acuerdos claros": una "elevada ejecución presupuestaria y la creación de mecanismos de control para garantizar que los fondos llegaran realmente a los municipios".

Sin embargo, lamentan que "ninguna de esas condiciones se ha cumplido", por lo que se oponen a las cuentas. "La consecuencia es hoy una Diputación paralizada, sin proyecto y de espaldas a las necesidades reales de los pueblos", señala el portavoz socialista.

Además, subraya que "resulta especialmente grave que esta crisis presupuestaria se produzca en un contexto en el que muchos municipios todavía necesitan apoyo para recuperarse de los efectos de la dana".

Para el PSPV, Ens Uneix está "contribuyendo a desacreditar la política justo cuando más se la necesita, sosteniendo un gobierno débil, dependiente de Vox y sin capacidad para ofrecer estabilidad ni soluciones".

A su juicio, la prórroga presupuestaria "es la prueba más clara de que este pacto ha agotado su recorrido y de que la Diputació de València necesita recuperar cuanto antes una mayoría progresista, sólida y comprometida con el municipalismo".