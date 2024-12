Diputació de València promueve el uso del valenciano con nuevos stickers navideños para Whatsapp y Telegram

La colección 'Els adhesius de la Dipu' se amplía con con expresiones como 'Bon Nadal!', 'Bon any!' o 'Et duran carbó!'

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha completado la colección 'Els adhesius de la Dipu' con seis stickers navideños. A los 20 que se presentaron en septiembre se han añadido 'Bon Nadal', 'Que et deixen moltes coses', 'Bones festes', 'Bon any', 'Et duran carbó' y 'L'Enhorabona'.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha animado a utilizar estos stickers durante las fiestas navideñas: "Felicitar la Navidad y el año nuevo o hacer referencia a los Reyes Magos en nuestra lengua significa además cercanía, orgullo y unión", ha indicado en un comunicado.

"El valenciano es de todo el pueblo y queremos que forme parte de nuestro día a día también en estas fiestas en las que los mensajes denotan amistad, positivismo o felicidad", ha explicado Mompó, quien ha asegurado que se da "un paso más en el fomento de la lengua al adaptar el valenciano a las nuevas tecnologías para poder expresar estos sentimientos en valenciano y llegar a un público más amplio".

En la misma línea, la responsable del departamento de Foment de l'Ús del Valencià, Imma Cerdà, ha apuntado que"pretenden "facilitar que se use el valenciano en las conversaciones digitales también en una época, la navideña, en la que la mensajería instantánea se llena de emoticonos". Además, la colección es una producción valenciana.

Por una parte, el estudio de diseño Squid&Pig, de Andrés Sanchis y Sonia Viu, que ha trabajado para compañías como Google, ha creado las ilustraciones con la estética Kawaii, que transmite "alegría y ternura". Por otra parte, el influencer Apitxat vuelve a ser el encargado de difundir, a través de una serie de videos cortos, los emoticonos y adhesivos para promocionarlos en las conversaciones digitales.

Los emoticonos se pueden descargar desde el web https://www.dival.es/es/normalitzacio/els- adhesius-de-valencia-a-la-dipu y desde la app https://sticker.ly/s/cvhhvm