La Diputación se adentra en la historia de 'Amparito Roca', el centenario pasodoble de Jaume Texidor

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha presentado este viernes los trabajos realizados con motivo del centenario de Amparito Roca, el pasodoble compuesto por el maestro Texidor que fue estrenado el 11 de septiembre de 1925 en el teatro El Siglo de Carlet.

Así, en un acto celebrado esta tarde en la misma localidad donde se dio a conocer la pieza musical, la corporación provincial ha presentado el libro publicado por la Institució Alfons el Magnànim 'Amparito Roca. El pasdoble del mestre Texidor', de Àngel dels Reis Valero García, así como un vídeo realizado por el departamento de Foment de l'Ús del Valencià, que explica quién era el compositor y la alumna a quién le dedicó la pieza. Asimismo, se ha mostrado un avance de un documental impulsado desde el área de Cultura de la corporación provincial, ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

El presidente Vicent Mompó ha participado en la presentación, celebrada en el Teatre Giner de Carlet, junto con el diputado de Cultura, Paco Teruel; la alcaldesa de la localidad, Laura Sáez; y el autor del libro, Àngel dels Reis Valero García. Mompó ha destacado que "hoy miramos atrás para conocer la historia de un pasodoble universal, y miramos hacia adelante para poner en valor lo que las valencianas y los valencianos hemos sido capaces de hacer". "Hay músicas que acompañan a un pueblo --ha continuado-- y luego hay músicas que construyen a un pueblo, que se convierten en una forma de celebrar, de sentir, y que pasan de generación en generación como quien pasa una receta sagrada, y si existe un ejemplo perfecto de ello, es el pasodobole Amparito Roca".

Asimismo, Mompó ha remarcado que desde la Diputació de València se inició esta legislatura "con un propósito claro: defender las señas de identidad del pueblo valenciano; no como un discurso vacío, sino como una línea de acción real, visible y transformadora, y los trabajos que hoy presentamos son la prueba de que ese compromiso se está materializando".

Asimismo, ha avanzado que la Diputació de València trabajará para que el pasodoble sea declarado como 'Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Provincia': "Queremos que este pasodoble, cien años después de su nacimiento, tenga el lugar que merece en la historia musical valenciana. Que sea reconocido, protegido y celebrado como uno de los grandes tesoros culturales de nuestro pueblo".

Mompó ha querido destacar también la publicación, a través de la Institució Alfons El Magnànim, "de un libro extraordinario que pone contexto y memoria a esta obra centenaria", así como un vídeo desde el área de Foment de l'Ús del Valencià, "que no solo difunde esta pieza, sino que también reivindica con orgullo nuestra lengua".

El presidente ha señalado también que la corporación provincial está preparando un documental "que recuperará la figura del maestro Jaume Texidor, su trayectoria vital y la creación de este pasodoble que ha conquistado al mundo entero".

Para la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, Amparito Roca, "una de las composiciones más famosas y reconocidas de nuestro patrimonio musical, traspasó fronteras desde que se dio a conocer, adquiriendo la categoría de universal, llevando el nombre de una mujer carletina por todos los rincones del mundo".

"En el año 1924 --continúa Sáez-- Jaume Texidor, músico barcelonés, se traslada con su familia a Carlet, y es aquí donde continuó su prolífica actividad musical en la Banda Primitiva e impartiendo clases en su academia de música, y fue en Carlet donde encontró la inspiración para la creación de su obra más emblemática".

AÑO AMPARITO ROCA

La Diputació de València aprobó en el pleno del pasado mes de marzo un acuerdo institucional que declaraba 2025 como 'Año Amparito Roca' en la corporación provincial, con motivo del centenario del pasodoble. La propuesta incluía la conmemoración de la efeméride y la puesta en marcha de diversas iniciativas.

Así, la Diputació de València ha presentado esta tarde el libro 'Amparito Roca. El pasdoble del mestre Jaume Texidor', de Àngel dels Reis Valero García, publicado por la Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. Este volumen, una segunda edición aumentada en valenciano y en castellano publicado con motivo del centenario del estreno de Amparito Roca, es un homenaje no solo a la pieza en sí, sino también al autor y al impacto que esta composición ha tenido en la música bandística y festiva.

A través de sus páginas, el músico e historiador de Carlet, Àngel dels Reis Valero, propone al lector adentrarse en la historia de una obra "que ha conseguido sobrepassar cualquier límite temporal o geográfico". Su influencia en la cultura musical, su permanencia en los repertorios de bandas de todo el mundo y su papel en la formación de la identidad sonora de muchas comunidades son algunos de los aspectos que se abordan en un estudio que recoge el contexto histórico, musical y social de la pieza y que, ahora, incorpora también manuscritos y documentos históricos nuevos.

QUI ERA AMPARITO ROCA?

Durante el acto, se ha proyectado también el vídeo divulgativo 'Qui era Amparito Roca?', realizado por el departamento de Foment de l'Ús del Valencià para conmemorar el centenario del mítico pasodoble. Se trata de un audiovisual de dos minutos de duración que explica quién fue Jaume Texidor, compositor del pasodoble, así como Amparito Roca, y la extraordinaria difusión de la pieza musical.

Tal como ha explicado la responsable del departamento, Immaculada Cerdà, en el audiovisual "se desprenden también los valores asociados a la música como parte del ADN del pueblo valenciano y la gran tarea social que hacen las escuelas de música". La música es una interpretación de la obra grabada en 2024 por la Banda Unió Musical de Carlet.

Asimismo, el vídeo cuenta con la locución de la presentadora del programa radiofónico 'Los 40 Principales València', de la Cadena SER, Clara Laguarda, y ha contado con el asesoramiento de Àngel Valero, el autor del libro y del Archivo del Ayuntamiento de Carlet.

IMPACTO INTERNACIONAL

Por otro lado, el área de Cultura de la Diputació de València está trabajando en el desarrollo de un documental mediante el cual se ofrecerá una mirada al impacto internacional que ha tenido esta pieza musical, interpretada y escuchada en multitud de países desde su creación, lo que demuestra que Amparito Roca es uno de los pasodobles más internacionales.

Durante el acto se ha presentado un avance del documento audiovisual, que recoge entrevistas a los grandes protagonistas del mundo de la música en torno a Jaume Texidor y Amparito Roca, con testimonios de vecinos de Carlet y de Manises, entre otras localidades.