La Diputación de Alicante acaba "con éxito" el curso de ayuda a ayuntamientos para actualizar portales de transparencia

La Diputación termina "con éxito" el curso de ayuda a ayuntamientos para actualizar portales de transparencia - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 municipios de la provincia de Alicante han participado en la primera edición del curso teórico-práctico impulsado por la Diputación de Alicante para ayudar a los ayuntamientos a mejorar sus índices de transparencia y buen gobierno.

La explotación de fuentes abiertas de datos, la publicación de contenidos en sus páginas web o la actualización de la información en esta materia han sido algunas de las acciones que ha incluido esta iniciativa formativa que se ha desarrollado bajo la metodología 'learning by doing', que combina el aprendizaje de los contenidos propios de la materia con su aplicación en tiempo real, "siempre orientados y acompañados de forma directa" por personal de la Diputación.

Esta acción formativa arrancó el pasado 16 de septiembre y ha concluido este viernes, aunque el Área de Transparencia "seguirá prestando asistencia técnica a los ayuntamientos hasta finales de 2025 para ayudarles a continuar con la actualización de la información en esta materia", según ha destacado la Diputación.

"La estrategia de la Diputación no es simplemente conceder ayudas económicas a los consistorios y desvincularse de ellos. Sabemos que muchas localidades, especialmente las de menor población, precisan de asistencia técnica directa y formación práctica para cumplir con las obligaciones legales de transparencia y, por ello, hemos diseñado este curso que, en su primera edición, ha sido todo un éxito", ha explicado en un comunicado la diputada de Transparencia, Cristina García Garri, quien se ha acercado este viernes al Hogar Provincial para saludar personalmente a los alumnos y agradecerles su "implicación y esfuerzo".

En este sentido, la diputada ha matizado que la técnica 'learning by doing' es "muy eficaz" ya que "asegura la transferencia efectiva de conocimientos y la inmediata aplicabilidad de lo aprendido en los portales web de cada uno de los municipios".

Dada la "buena aceptación" de esta primera edición, a la que han asistido representantes de las localidades de Alcalalí, Algorfa, Beniarbeig, Catral, Confrides, el Camp de Mirra, el Castell de Guadalest, el Poble Nou de Benitatxell, Fageca, la Canyada, la Romana y Quatretondeta, el Área de Transparencia ha indicado que "ya está trabajando en futuras convocatorias para continuar ayudando a los ayuntamientos en la mejora de sus competencias en esta materia".

"El objetivo es superar la mera transferencia económica y generar una mejora estructural y sostenible, creando capacidad técnica interna en los consistorios y fortaleciendo la cultura de la transparencia en toda nuestra provincia", ha concluido García Garri.

Este curso se enmarca en la convocatoria de ayudas que la Diputación de Alicante lanza anualmente en materia de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno y está coordinado por el acuerdo de cooperación suscrito con la Generalitat Valenciana.