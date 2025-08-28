La Diputación de Alicante acoge este sábado un maratón de donación de sangre "ante el descenso de reservas en verano"

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Diputación de Alicante acoge este sábado 30 de agosto un maratón de donación de sangre, en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV). El objetivo de esta iniciativa solidaria, que se desarrollará en horario de 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, es incentivar las donaciones "ante el descenso de reservas que se produce durante la época estival".

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma, y ha reiterado el apoyo de la Diputación al CTCV en su afán por "sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene este acto altruista, porque donar sangre es compartir vida".

Por su parte, la jefa de Servicio del CTCV, la doctora Mabel Ortiz de Salazar, ha explicado que "el verano es un periodo crítico porque las reservas se reducen, pero las necesidades en los hospitales continúan". "Por eso pedimos a la población que no descuide el gesto solidario de donar sangre, imprescindible para garantizar la atención de urgencias, intervenciones y tratamientos médicos", ha apuntado.

Al igual que en ediciones anteriores, la jornada contará con un amplio equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos, enfermeros y celadores, "que se encargará de que las donaciones se realicen con fluidez, seguridad y en óptimas condiciones".

Como muestra de agradecimiento, las personas que se sumen a esta iniciativa recibirán como obsequio una entrada para los Cines Kinépolis Plaza Mar 2 hasta agotar existencias, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Los requisitos para poder participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, los voluntarios deberán acudir con su DNI, sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos para mantener una adecuada hidratación.

La Diputación de Alicante colabora desde el año 2003 con el CTCV en el desarrollo de distintas campañas que se llevan a cabo en espacios como el Museo Arqueológico (MARQ) o el propio Palacio Provincial.