La Diputación de Alicante aprueba el proyecto Smart Costa Blanca 2.0 de 1,2 millones para "transformación digital"

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de septiembre de la Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad el proyecto 'Smart Costa Blanca 2.0' que permitirá al gobierno provincial gestionar 1,2 millones de euros para "desplegar plataformas tecnológicas y soluciones digitales" en los municipios de la provincia incluidos en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.

Esta cuantía es fruto del proyecto diseñado y articulado por el Patronato Costa Blanca y presentado a la convocatoria que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha informado la institución en un comunicado.

La iniciativa pretende dar continuidad a la transformación digital de la provincia a través de la implementación de la gestión turística, la accesibilidad y la sostenibilidad. Según ha explicado al término de la sesión el presidente de la Diputación, Toni Pérez, "este proyecto se alinea con la estrategia vinculada la transición sostenible y digital" del sector turístico alicantino.

El también máximo responsable del Patronato Provincial de Turismo ha asegurado que esta industria es "crucial" para la economía de la zona, por lo que el proyecto Smart Costa Blanca 2.0 se convierte "en una iniciativa integral que busca revitalizarlo y modernizarlo a través de sinergias público-privadas y de una transformación tecnológica eficiente".

Con este fin, Smart Costa Blanca 2.0 "reforzará" la integración y la eficiencia turística del territorio alicantino, "mejorará" su accesibilidad y sostenibilidad, "generará" un impacto positivo en la atracción de viajeros y en la gestión de recursos naturales y "creará" empleo y oportunidades de negocio en el sector.