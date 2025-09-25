La Diputación de Alicante destinará 325.000 euros este año a conservar senderos y mejorar parajes naturales

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará este año 325.000 euros para colaborar con los municipios de la provincia en la conservación y mejora de sus senderos y parajes naturales. Más de 60 ayuntamientos se beneficiarán de estas ayudas de Medio Ambiente, que se articulan en dos convocatorias.

"La sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno son esenciales para garantizar el futuro de nuestros pueblos. Por ello, a lo largo del año, son numerosos los planes que impulsamos y que nos permiten trabajar junto a nuestros municipios en el desarrollo de acciones que, de otra forma, les sería muy difícil poder llevar a cabo por falta de presupuesto", ha explicado la diputada responsable del área, Magdalena Martínez.

El primero de los programas, dotado con 225.000 euros, incluye dos líneas de financiación. Una, para ayudar a los ayuntamientos a tramitar la homologación de sus senderos, que en esta ocasión llegará a cuatro localidades, como son Famorca, Fageca, Quatretondeta y Penàguila.

Otra es para sufragar acciones de mejora y mantenimiento en Agost, Aigües, Busot, Mutxamel y Xixona, en l'Alacantí; Aspe, Cañada, Elda, el Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monòver, Novelda y Salinas, en la zona del Vinalopó, y Algorfa, Benijófar, Callosa de Segura, Granja de Rocamora, Los Montesinos, Orihuela y Redován, en la Vega Baja, según ha explicado la institución provincial en un comunicado..

La Diputación también subvencionará la conservación de los senderos de Benidoleig, Benigembla, Benimeli, el Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos, Orba, Parcent, la Vall d'Alcalà y la Vall de Laguar, en la Marina Alta; Altea, Benimantell, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, Orxeta y Tàrbena, en la Marina Baixa, y Agres, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benimassot, Castalla, Ibi, l'Orxa, Muro de Alcoy y Tibi, en l'Alcoià y el Comtat.

Por otra parte, la institución provincial invertirá otros 100.000 euros en la conservación y mejora de los parajes naturales de Alcoi, Callosa de Segura, Castell de Castells, Ibi, Monforte del Cid, Monòver, Mutxamel, Novelda, Petrer, Pinoso, Redován, Sax y Xixona.

MÁQUINAS TRITURADORAS DE PODA

Además, la Diputación sufragará este año por primera vez la adquisición de máquinas trituradoras de poda por parte de veinte municipios de menos de mil habitantes.

Alcosser, Alfafara, Balones, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Bolulla, Confrides, Fageca, Famorca, Gorga, la Vall d'Ebo, l'Orxa, Millena, Penàguila, Planes, Quatretondeta y Tollos son las localidades que se beneficiarán de esta convocatoria, dotada con 50.000 euros.