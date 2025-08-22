Diputación de Alicante lanza una nueva edición de los Premios Provinciales de la Solidaridad, dotados con 12.000 euros

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha convocado una nueva edición de los Premios Provinciales de la Solidaridad, dotados con 12.000 euros. Con estos galardones pretende "reconocer el trabajo de aquellos ayuntamientos, entidades y fundaciones del territorio que se esfuerzan por conseguir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria".

En un comunicado, la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha manifestado que la provincia alicantina es "amable, abierta y hospitalaria" y que "destaca especialmente por su generosidad y solidaridad con los colectivos más desfavorecidos y que trabaja de forma continuada y estable por mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas".

En la categoría dirigida a entidades sin ánimo de lucro, ONG y fundaciones se concederán cinco galardones: inclusión social, ayuda humanitaria y emergencias, convivencia, diversidad funcional y cooperación internacional y educación, con 2.400 euros cada uno, que deberán ser destinados a la implementación de programas de promoción, formación y desarrollo del voluntariado.

Por su parte, en la modalidad para ayuntamientos, se otorgarán dos menciones honoríficas no dinerarias: una para municipios de hasta 15.000 habitantes y otra para localidades de más de 15.000 vecinos como reconocimiento a su labor e implicación en este ámbito.

Las personas, entidades y consistorios que quieran participar en estos premios, cuyo plazo de presentación de candidaturas ya está abierto y finaliza el próximo 8 de octubre, pueden consultar más información a través de la página web de la Diputación de Alicante, a través del siguiente enlace: https://lc.cx/A-K4kp.