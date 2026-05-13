La Diputación de Alicante promoverá una mesa "permanente" de trabajo sobre cicloturismo en la Costa Blanca

I Jornada de Cicloturismo Sostenible en la Costa Blanca, celebrada en Tàrbena (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha anunciado este miércoles que la institución provincial impulsará "una mesa permanente de trabajo para abordar el cicloturismo en la Costa Blanca, con reuniones permanentes en las que se analicen medidas consensuadas que implementen mejoras en este segmento turístico".

Así lo ha señalado durante su participación en la I Jornada de Cicloturismo Sostenible en la Costa Blanca, que se ha celebrado en la localidad de Tàrbena, ha señalado la corporación provincial en un comunicado.

Esta jornada, organizada por el Patronato Provincial de Turismo y estructurada en torno a una mesa redonda de intervenciones, con perfiles "institucionales, técnicos y profesionales", tiene como fin "difundir el potencial de la provincia como destino idóneo para la práctica de este deporte", así como "concretar acciones específicas para implementar este segmento de mercado en el territorio".

Pérez ha hecho hincapié en que esa mesa "reunirá, tal y como lo ha hecho" este miércoles, "a todas las administraciones y representantes municipales y del sector para concretar una metodología de trabajo" para "desarrollar acciones encaminadas a la comunicación y la optimización de infraestructuras".

Al mismo, tiempo, ha puntualizado que "las conclusiones que se alcancen en estos encuentros técnicos se elevarán a la administración central, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Dirección General de Tráfico".

"El cicloturismo es uno de los productos turísticos con mayor crecimiento en nuestra provincia, gracias a la combinación de clima favorable durante todo el año, a la diversidad paisajística del territorio y a una amplia red de carreteras secundarias y rutas de montaña óptimas para la práctica de este deporte", ha afirmado Pérez.

El presidente de la Diputación ha insistido en que la Costa Blanca ofrece un entorno "especialmente atractivo" para distintos perfiles de ciclistas, "desde el cicloturismo recreativo, o el ciclismo deportivo, hasta la BTT y los entrenamientos profesionales".

"Comarcas como la Marina Alta, la Marina Baixa o el interior de la provincia son muy valoradas por equipos profesionales europeos que realizan aquí concentraciones invernales", ha asegurado el representante provincial.

Sobre infraestructuras, ha destacado: "Nuestro destino ha desarrollado una oferta cada vez más especializada, con rutas señalizadas y puertos de montaña reconocidos internacionalmente, carriles bici, vías verdes y hoteles 'bike friendly' adaptados a las necesidades del ciclista".

A estas propuestas se suman otras "complementarias" como "empresas de alquiler, reparación y transporte de bicicletas o servicios paralelos como guías, nutrición deportiva o centros de recuperación", según la Diputación.

JORNADA EN TÀRBENA

Esta jornada, celebrada en el Ayuntamiento de Tàrbena, ha contado con la participación del alcalde de la localidad, Javier Molines Sifre; el director general de Deportes de la Comunitat Valenciana, Luis Cervera; el diputado de Carreteras, Arturo Poquet, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo; el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, José Enrique Gutiérrez; el director técnico de Unipublic, Fernando Escartín, y alcaldes y concejales de la Marina Alta y la Marina Baixa.

Durante la mesa de trabajo, han abordado cuestiones relativas a esta área de mercado representantes municipales de los consistorios de Calp, Altea, Dénia, Xàbia, Benissa, Teulada-Moraria, Alcalalí, Benigembla, Llíber, Murla, Parcent, Senija, Xaló, La Vall d'Ebo y La Vall de Laguar.

También de asociaciones como Hosbec, APHA y la Asociación para el Turismo Deportivo; de hoteles como Cap Negret, Suitopia, Gran Hotel Sol y Mar, Synchosphera, Dénia La Sella Marriot, La Estación y Coll de Rates Cycling Holidays, y de administraciones y entidades como la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana o Unipublic.

Por su parte, Mancebo ha apuntado que, durante el encuentro, además de concretar medidas específicas que se perfilarán y profundizarán en sucesivas reuniones, "se han desplegado algunas buenas prácticas implementadas por otros destinos con el objetivo de estudiarlas y de adaptarlas" a este destino y sus condiciones.

"Estamos trabajando en la creación de una metodología de trabajo funcional, coordinada y que nos permita impulsar acciones sostenidas consensuadas", ha indicado el director del Patronato Costa Blanca.

"SEGMENTO"

Según la Diputación, "el segmento turístico del cicloturismo destaca por tener un gasto medio elevado, realizar estancias más largas, viajar fuera de la temporada alta y mostrar un perfil especialmente sensibilizado con la sostenibilidad y el respeto al entorno".

"Uno de los grandes valores del cicloturismo es su contribución a un modelo turístico más sostenible y desestacionalizado", ha asegurado Pérez, quien ha abundado en que, además, "genera actividad económica durante todo el año, dinamiza municipios del interior menos masificados y promueve una movilidad más respetuosa con el medio ambiente".

Finalmente, ha recalcado que el cicloturismo "ayuda a diversificar la imagen turística" de la Costa Blanca, "complementando el tradicional turismo de sol y playa, con experiencias vinculadas al deporte, la naturaleza y el bienestar", detalla la Diputación.