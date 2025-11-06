La Diputación de Castellón concede 600.000€ en ayudas a asociaciones y entidades privadas para eventos culturales

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación convierte a la provincia de Castellón en un gran espacio cultural con la concesión de 600.000 euros en ayudas. La institución provincial ha aprobado el destino de las subvenciones dirigidas a asociaciones culturales y a entidades privadas de la provincia para la realización de programas y eventos culturales.

"Seguimos apostando por la cultura como gran dinamizador de la provincia y prueba de ello es una nueva convocatoria de ayudas para ensalzar el trabajo de quienes hacen que la cultura se sienta y se viva en el conjunto de nuestro territorio", ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Estas ayudas concedidas por la institución provincial buscan fomentar y promocionar las actividades culturales en Castellón, de ahí que las convocatorias vayan destinadas, por un lado, a asociaciones culturales y, por otro, a entidades privadas y profesionales autónomos que desempeñan esta labor de difusión cultural, a través de distintas acciones y eventos.

Las actividades subvencionadas están incluidas en grupos de artes escénicas -música, danza y teatro-, así como también exposiciones artísticas y audiovisuales, ferias de libros y premios.

Por su parte, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que ayudar a quienes se encargan de ofrecer esa actividad cultural que da vida a cada municipio es construir una provincia dinámica donde se pueda disfrutar en cualquier parte de propuestas para todos los públicos y es, a la vez, mostrar respeto y apoyo a quienes lo hacen posible.

En cuanto a la concesión de las ayudas de casi 300.000 euros dirigidos a entidades privadas y profesionales autónomos, se han aprobado un total de 61 subvenciones. La presidenta Marta Barrachina ha recordado en este punto que vertebrar una provincia implica apoyar a su tejido empresarial y, en el caso del sector cultural, se cuenta tanto con grandes compañías y empresas como con profesionales que impulsan el nombre de Castellón allá donde van.

Por otro lado, la convocatoria de subvenciones de casi 300.000 euros destinada a asociaciones culturales ha llegado a 165 entidades. "Es una satisfacción comprobar el dinamismo de las entidades de nuestra provincia cuando se trata de dar a conocer algo tan fundamental como es la cultura, con exposiciones, conferencias, espectáculos o cualquier actividad que desarrollen", ha expresado el diputado Alejandro Clausell, quien ha añadido que desde la Diputación seguirán contribuyendo a que la provincia de Castellón siga siendo un gran escenario cultural.