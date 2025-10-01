La Diputación de Castellón intensifica las actuaciones de vigilancia y tratamiento larvicida para prevenir los mosquitos

CASTELLÓ 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón ha intensificado las actuaciones de vigilancia y tratamiento larvicida para prevenir la proliferación de mosquitos en la provincia. El Servicio de Control de Mosquitos de la institución provincial ha actuado con rapidez para frenar la presencia de mosquitos tras las últimas lluvias acaecidas en la provincia y que han dejado acumulados muy altos en gran parte del territorio castellonense.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha señalado que "la salud y el bienestar son una prioridad para el equipo de Gobierno provincial", por eso, una vez más, -ha dicho- han actuado de manera inmediata para reforzar las labores contra los mosquitos y garantizar la salud pública de la ciudadanía. Y es que, tal y como ha insistido el diputado, "actuar con rapidez ayuda a minimizar los riesgos y molestias que los mosquitos pueden generar tras las lluvias".

Así pues, las labores se están centralizando, sobre todo, en las áreas inundables de marjal de los municipios litorales, ya que las altas temperaturas permiten el desarrollo del ciclo vital del mosquito de marjal, especie especialmente agresiva con las personas. Por ello, desde la institución provincial se van a destinar más de 10 equipos diarios que trabajarán mañana y tarde durante los próximos días y semanas para ejecutar los tratamientos larvicidas sobre los primeros estados larvarios para conseguir una mayor efectividad de los mismos.

"Sin duda, este despliegue de medios de fumigación en la provincia para evitar la proliferación de mosquitos y atajar su afección en la ciudadanía es la respuesta a la preocupación de los castellonenses, nos preocupa lo que preocupa a nuestros municipios y a nuestros vecinos, por eso estamos trabajando para dar una solución rápida a un problema que afecta a toda la ciudadanía con una respuesta contundente dotada de medios", ha destacado el diputado de Medio Natural.

En este sentido, José María Andrés ha ensalzado "la rapidez y el esfuerzo" de todo el Servicio de Control de Mosquitos y ha señalado que ayer mismo, se llevó a cabo la inspección por parte de la dirección técnica de las zonas susceptibles de solicitar el tratamiento aéreo.

TRATAMIENTO AÉREO

Así, en vista de las abundantes masas de agua encontradas y su inaccesibilidad por medios terrestres, desde la Diputación de Castellón se va a solicitar la aprobación del tratamiento aéreo a la Dirección General de Salud Pública, como complemento a las actuaciones terrestres.

"Desde la Diputación de Castellón trabajamos de manera constante para paliar las molestias que puedan generar la proliferación de mosquitos, y así lo seguiremos haciendo, manteniendo la vigilancia en las zonas inundables ante posibles precipitaciones típicas en esta época del año", ha resaltado el diputado provincial.

Al respecto, José María Andrés ha hecho hincapié en que "la participación ciudadana es un arma fundamental en la lucha contra la propagación de los mosquitos", y ha insistido diciendo que "en esta lucha hay que ir todos de la mano, administraciones y ciudadanía, para que esa lucha sea más eficaz y efectiva".

Desde la Diputación de Castellón recuerdan a la ciudadanía la importancia de vaciar aquellos recipientes que se hayan podido llenar tras las lluvias, con la finalidad de eliminar focos de cría, especialmente de mosquito tigre.