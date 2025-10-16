La Diputación colabora en Alicante Fashion Week para poner en valor a jóvenes diseñadores

La Diputación colabora en la Alicante Fashion Week para poner en valor a jóvenes diseñadores - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante colabora un año más en la organización y difusión de la Semana de la Moda Alicante Fashion Week. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha presentado este jueves los detalles de este evento "de referencia" en este sector, que se desarrollará los días 24 y 25 de octubre y el 7 de noviembre, con un "amplio programa de actividades gratuitas" que se llevarán a cabo en distintos escenarios de la ciudad.

"Estamos muy orgullosos de respaldar este proyecto que, además de apoyar y dar visibilidad a los diseñadores emergentes, permite difundir el potencial de nuestra tierra en sectores tan significativos como el calzado, la bisutería o la marroquinería, donde la provincia de Alicante es un referente en todo el mundo", ha señalado el diputado.

Y ha continuado: "Esta iniciativa supone una gran oportunidad para difundir y posicionar la imagen de nuestra tierra, ya que durante los próximos días el evento reunirá en la ciudad a empresarios, profesionales del sector, 'influencers' y medios especializados".

La Semana de la Moda de Alicante, que este año llega a su décima edición, contará con la participación de más de una treintena de diseñadores, quienes presentarán "en exclusiva" sus colecciones a través de distintos desfiles. Además, se han programado charlas y conferencias y se instalará una 'pop-up store', según ha explicado la institución provincial en un comunicado.

La directora de Alicante Fashion Week, Natalia Torres, ha precisado que, "gracias a la colaboración de la Diputación, se llevan a cabo acciones como una pasarela de diseñadores emergentes", donde este año seis jóvenes promesas del diseño local tendrán la oportunidad de debutar con sus primeras colecciones, por lo que se da, así, "un paso decisivo hacia la profesionalización de sus marcas".

El acto ha contado también con la intervención de la jefa de servicio de Empleo y Fomento de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante (Impulsalicante), Elisa Díaz, y la directora de comunicación de Xpeng Grupo Huertas, Inmaculada Fernández.

PROGRAMACIÓN

Alicante Fashion Week arrancará el viernes 24 de octubre a las 18.00 horas con la conferencia 'Un diálogo entre tradición y vanguardia", a cargo de Odette Álvarez, creadora de la firma de 'prêt-à-porter' Teté by Odette, y Juan Carlos Pajares, al frente de la marca JC Pajares. La actividad se llevará a cabo en el salón de actos del edificio de la Calle Cervantes del Ayuntamiento de Alicante y requiere inscripción previa.

Un día más tarde, el sábado 25, tendrá lugar en el Real Liceo Casino de Alicante una intensa jornada dedicada a la moda, con once desfiles y una 'pop-up store', que se desarrollará desde las 12.00 hasta las 21.00 horas.

Como colofón a esta edición tan especial, el viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas se celebrará un desfile conmemorativo en la plaza del Ayuntamiento, que, bajo el título 'Diez años de moda, arte y tendencia', reunirá a doce de los diseñadores y firmas que han participado en Alicante Fashion Week durante este tiempo.