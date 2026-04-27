La Diputació duplicará los bonos comercio y destina 10,5 millones para llegar a todas las comarcas valencianas

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputació del mes de abril, que tendrá lugar este martes, incluye en el orden del día la ampliación de la campaña de bonos comercio a todos los municipios de la provincia de Valencia.

La iniciativa del departamento de Comarcalización que coordina la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, tuvo un retorno superior a los 10 millones de euros en su anterior edición, centrada en los pueblos con el comercio local más afectado por la dana. Ahora, Enguix ha solicitado un crédito extraordinario para duplicar la partida y llegar a todo el territorio.

Natàlia Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en la "importancia" de los bonos comercio como "apuesta estratégica de promoción económica en nuestros pueblos y ciudades", ha expuesto en un comunicado.

En esta línea de actuación, Presidencia ha concedido un crédito de cinco millones de euros, que se complementa con otros 5,5 millones de los remanentes del anterior ejercicio. Los 10,5 millones "duplican los recursos aportados por la Diputación en la anterior campaña, para dar respuesta al incremento de las solicitudes y poder ayudar al pequeño comercio de cualquier municipio", ha señalado.

La campaña que coordina Comarcalización llevará por nombre 'Bonos Comercio 2026 de la Diputació de València', y, si se cumplen las previsiones y se repite el éxito de la primera edición, "tendrá un impacto económico en el pequeño comercio de nuestros pueblos superior a los 20 millones de euros", estiman los responsables provinciales, ha apuntado.

"El año pasado decidimos centrar la campaña en el tejido comercial más afectado por la dana, y creemos que ahora es momento de incluir en el programa a todos los pequeños comerciantes de nuestros pueblos, visibilizando la importante labor que realizan a través de sus negocios de proximidad", ha señalado Enguix.

Por su parte, el presidente Mompó ha destacado "la gran respuesta que tuvo la ciudadanía en la anterior campaña, donde se agotaron todos los bonos emitidos para ayudar a los más de mil establecimientos que se sumaron en las 26 localidades que seleccionó Cámara Valencia".

En opinión de Mompó, "el resultado de aquel programa, en el que invertimos cinco millones de euros, nos anima a extender la propuesta a toda la provincia, dando continuidad al gran trabajo realizado por el equipo de la vicepresidenta en colaboración con la Cámara, Caixa Popular, los ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes".

95.000 BONOS Y 10 MILLONES DE RETORNO

La campaña de Bonos Comercio Dana 2025 fue "todo un éxito" en su primera convocatoria, donde una de las claves fue, en opinión de Mompó y Enguix, "la eliminación de la burocracia para los ayuntamientos, los comerciantes y los usuarios".

La iniciativa fue gestionada directamente por la Diputación en colaboración con Cámara Valencia y Caixa Popular, que se encargaron de la coordinación, el funcionamiento de la plataforma, el reparto de tarjetas y los costes de emisión de los bonos, que fueron consumidos entre septiembre y diciembre del pasado año.

Las cifras de la campaña demuestran el impacto positivo en el tejido comercial de los municipios que formaron parte del programa. Un total de 95.000 tarjetas vendidas, cada una con un coste para el comprador de 50 euros y un crédito de 100 euros para gastar en los 1.300 establecimientos adheridos.