El director de explotación de Buseo asegura que a las 22.15 del 29O perdieron los datos del SAIH y fueron "a oscuras"

Archivo - Imagen de archivo de la presa de Buseo, a 11 de diciembre de 2024, en Chera, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de explotación de la presa de Buseo, de titularidad de la Generalitat y ubicada en el término municipal de Chera (Valencia), ha asegurado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que, sobre las 22.15 horas del 29 de octubre de 2024, perdieron los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) --que refleja el nivel de embalse y los pluviómetros-- y fueron "a oscuras" en ese momento.

El testigo ha declarado que el embalse desbordó por coronación cuando alcanzó los 8 hectómetros cúbicos y calcula que el agua tardó en llegar al municipio de Sot de Chera, donde murieron dos personas, en 15 o 20 minutos.

Así lo ha señalado en su declaración ante la jueza como testigo este directivo, ingeniero de caminos y empleado de Typsa desde 2004, la adjudicataria de mantenimiento de un embalse que, según ha apuntado, se construyó con un aliviadero "escaso", algo que se sabe "de siempre". Asimismo, ha indicado que en mayo de 2024 se hizo la revisión del embalse y se comunicó la situación, por lo que la titular, la Conselleria de Agricultura, estaba advertida de la necesidad de hacer obras urgentes.

Ese día 29O la presa de Buseo --con capacidad para 7 hectómetros cúbicos-- estaba vacía --por debajo de 2 centímetros cúbicos-- y la jornada fue tranquila hasta las 16.00/17.00 horas cuando empezó a subir el caudal y a las 20.00 "se complicó", según ha podido saber Europa Press de su declaración.

El testigo, que ha subrayado que no llegaron a comunicar con los operarios que estaban en el embalse porque no se podía, ha afirmado que la presa se diseñó con unos parámetros que suponen que si entra más de 350 m3 por segundo, la toma que se abrió puede soltar 13m3/segundo, pero entraron 1.500.

El director de explotación estuvo en comunicación durante el día con el ingeniero de la presa al que a las 20.00 horas le dijo que trasladara por mail al SAIH que estaba subiendo el nivel y había que desplazarse hasta allí. A las 20.41 se remitió el mail al SAIH comunicando que, con la previsión que había, en tres horas y media se alcanzaría el desbordamiento --un riesgo por avenida-- y, aunque ha afirmado no saber concretamente cuándo se le dijo, entre las 21.00 o 22.30 horas se le comunicó que ya estaba desbordando.

En concreto, ha detallado que a las 21.50 horas el agua empezó a salir por el aliviadero; a las 22.10 por los laterales, a las 22.20 llegó al petril y se lo llevó y desde ese momento se desconocen más datos. Los familiares de las víctimas de Sot de Chera aseguran que el agua entró a las 22.45 horas.

DOS HORAS ANDANDO El testigo ha indicado que el ingeniero habló con la CHJ alrededor de las 21.00 horas y mandó otro mail a las 23.00, este por riesgo de rotura inminente. El organismo de cuenca tenía los mismos datos que ellos por lo que la prioridad era llegar hasta la presa para obtener los datos reales de lectura. El ingeniero no pudo lograrlo porque estaba la carretera cortada; él salio de su casa a las 21.00 horas, pudo aparcar en la zona a las 4.15 y subió andando hasta el embalse, al que llegó a las 6.30 horas ya del día 30.

A la 1.00 horas el ingeniero le trasladó que sería conveniente evacuar a la población. Según su declaración, el día de la dana el plan de emergencia estaba redactado y aprobado pero no operativo y era para rotura de presa no para avenidas. Según su declaración, entiende que en un escenario nivel dos del Plan Especial de Inundaciones ya supone desalojar, poner en marcha los planes municipales y en el Centro de Coordinación de Emergencias ver por dónde empezar a evacuar y tomar decisiones.

En la declaración del escenario de avenida, la CHJ tiene la potestad de ordenar abrir desagües o soltar tomas porque es la que tiene los datos pero eso no tiene sentido en Buseo porque no tiene tomas.