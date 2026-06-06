Directores de centros públicos apelan a inspección educativa para que ayude a "desencallar el conflicto" en Educación

Manifestación enmarcada en la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Directores de centros públicos de la Comunitat Valenciana han remitido una carta abierta a la inspección educativa en la cual expresan el "profundo malestar, cansancio y preocupación" que atraviesa actualmente el sistema educativo valenciano.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, no constituye un "reproche" hacia la inspección educativa, sino una "petición de ayuda" ante una situación que los equipos directivos consideran "cada vez más insostenible". La carta reconoce las "limitaciones propias" del papel institucional de la inspección, pero apela a su conocimiento directo de la realidad de los centros para que contribuya a "trasladarla, hacerla visible y favorecer vías de diálogo y resolución".

En un comunicado, los firmantes recuerdan que la inspección es "una de las pocas" estructuras de la administración que conoce de primera mano las dificultades cotidianas de los centros educativos: "la carencia de recursos, las infraestructuras insuficientes, la sobrecarga burocrática, el desgaste de los equipos directivos y el agotamiento emocional de los claustros".

La iniciativa llega en un momento "especialmente delicado" para la educación pública valenciana, después de semanas de movilizaciones, cuatro semanas de huelga indefinida, un "número creciente" de dimisiones de equipos directivos y un "clima de preocupación" compartido por maestros, familias y alumnado.

"Necesitamos que las personas que mejor conocen la realidad de los centros ayudan también a explicarla. Necesitamos que las escuelas no se sienten solas", señalan los directores en la misiva.

Los equipos directivos advierten que el "conflicto" ya transciende las reivindicaciones laborales y afecta directamente el funcionamiento de los centros, la salud emocional de los profesionales y la calidad del servicio público educativo. Por ello, consideran "imprescindible" que todos los actores implicados contribuyan a facilitar espacios de "negociación, mediación y entendimiento".

La carta concluye con un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" y a la "necesidad de actuar" antes de que "el deterioro sea irreversible": "Las familias nos necesitan. Nuestro alumnado nos necesita. Pero la sociedad también necesita una inspección educativa valiente, humana y consciente del momento histórico que estamos viviendo".