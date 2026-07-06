Doce medios aéreos se desplazan a Soneja para intentar controlar el incendio

Incendio en Soneja - 112 CV

CASTELLÓ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce medios aéreos se han desplazado esta mañana a la localidad castellonense de Soneja para intentar controlar el incendio declarado este domingo y que ha afectado a varias hectáreas, según ha informado el '112' Comunitat Valenciana.

Sobre las 6.25 horas se ha informado de algunos medios aéreos que iban a comenzar a salir hacia Soneja, entre ellos, tres aviones, tres helicópteros de la Generalitat, el helicóptero de coordinación, dos aviones, dos helicópteros y el Avión Anfibio Tipo 1 (FOCA) del Ministerio.

Diferentes efectivos terrestres han seguido trabajando esta noche para intentar contener el fuego que, según comentó ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, había entrado "muy poco" al parque natural de la Sierra de Espadán. También cifró en unas 150 las hectáreas afectadas anoche.

El fuego obligó también a practicar algunos desalojos, como en Azuébar. Las personas se desplazaron a residencias de conocidos o familiares y otras quedaron alojadas en el seminario de Segorbe.