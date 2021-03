Docentes valencianos empiezan a recibir la vacuna de AstraZeneca el mismo día que se suspende su administración

Profesores reciben la dosis entre aplausos de compañeros, "animados" y sin reticencias a la vacuna antes de la paralización

Docentes y personal de centros valencianos han empezado a recibir este lunes la vacuna de Astrazeneca contra el coronavirus, horas antes de que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) haya acordado que España va a suspender de manera temporal la administración tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas a las que se le habían administrado esta vacuna.

Los profesionales estaban citados a partir de las 15.00 horas, y han empezado a recibir las dosis entre aplausos de compañeros, "animados", algún selfie y sin reticencias a que la vacuna fuera la de AstraZeneca, cuya inoculación quedó suspendida temporalmente a media tarde. De hecho, en declaraciones a los medios, algunos consideraban que se daba "demasiada publicidad a los casos negativos" cuando "los beneficios superan con creces" y otros apuntaban alguna reticencia inicial por "la fama" que le dan los medios a esta vacuna pero "no más que a cualquier otra".

La Conselleria de Sanidad había detallado esta misma tarde de lunes las previsiones que contemplaba para esta semana: la vacunación del 62 por ciento del personal de centros en 25 puntos dotados con 235 equipos de profesionales. El proceso de vacunación de este colectivo estaba previsto para los días 15, 16, 17, 18 (festivos por las fiestas de Fallas) y 25, 26 y 27 de marzo

De hecho, el proceso ha comenzado esta misma tarde de lunes, unas horas antes del anuncio de la Interterritorial, con previsión de llevar a cabo hasta el día 18 de forma simultánea en los diferentes espacios de vacunación instalados por la provincia de Valencia. En Alicante y Castellón se fijaba el arranque el próximo día 18 de marzo en sus respectivos espacios de vacunación.

En total, se estimaba que 118.992 profesores y profesoras y personal de los centros educativos de toda la Comunitat Valenciana iban a recibir la vacuna frente a la covid-19, en concreto, la de AstraZeneca, por lo que se preveía vacunar al personal de los centros educativos de edades entre 18 y 55 años, es decir, aquellos que han nacido entre 1996 y 2003.

Para ello, Sanidad ha habilitado 25 espacios de vacunación distribuidos en la Comunitat Valenciana, en los que han sido convocados los docentes para que se les administre la vacuna en horario de 8.00 a 15.00 horas, y de 15.00 a 21.00 horas.

Los espacios de vacunación se ubican en Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elda, Elche, Orihuela, Sant Joan d'Alacant, Torrevieja, Castelló de la Plana, Vila-real, Vinaròs, Alzira, Gandia, Llíria, Mislata, Paterna, Requena, Sagunto, Torrent, Xàtiva, València-Benicalap, València-Hospital de campaña, València-Malvarrosa y Massamagrell.

Un total de 235 equipos de vacunación, formados por cerca de 1.000 profesionales, se han distribuido en los espacios de vacunación en función del volumen de población que tiene asignado cada uno de ellos y compuestos por dos enfermeras, un administrativo/a, personal facultativo, auxiliares de enfermería, personal de seguridad y celadores/as.

8.500 SOLO EN VALÈNCIA

De hecho, el coordinador del operativo de vacunación en el hospital de campaña anexo a La Fe, el doctor Juan Beltrán, ha detallado en declaraciones para los medios alguna información sobre este proceso en la ciudad de València, donde se estimaba vacunar a unos 8.500 trabajadores de centros docentes en horarios de mañana y tarde, a partir de este mismo lunes y los días 16 y 17 y a un ritmo de 300 personas por hora, había concretado.

Beltrán confirmaba que, por edad, les correspondía la de Astrazeneca y aseguraba que, a fecha de este mismo lunes por la tarde no había ninguna notificación en firme de la administración sobre plan B. "Cualquier cosa se irá adaptando a las vacunas disponibles y que sean eficaces y seguras", afirmaba, para asegurar que los profesores no mostraban reticencias, por ser precisamente esta la dosis que les toca.

ES VOLUNTARIA

"La gente está contenta, animada, en un principio no tienen ningún problema", precisaba a los medios mientras se oía aplausos de fondo de personas a la espera de ser vacunadas, una vacunación que el especialista detallaba que es "siempre voluntaria". "El que no se quiere vacunar, no obligamos a nadie", indicaba, y fijaba a las 20.00 la llegada del último turno del día.

En el caso concreto del anexo a La Fe, se había dispuesto de 15 puntos de vacunación. Los docentes acceden a una sala de espera donde rellenan una hoja informativa sobre antecedentes patológicos u comunican reacciones previas a vacunas, acceden al puesto donde dos enfermeras les vacunan y estas profesionales registran el acto en el sistema de la Conselleria de Sanidad. Posteriormente, esperan 15 minutos a ver alguna reacción y se van a casa. A los tres meses se les repite el procedimiento.

"SENCILLO, RÁPIDO Y PUNTUAL"

Varios de los docentes que sí que han llegado a recibir la vacuna han alabado el procedimiento. Clara Sanchis, del IES El Saler, ha detallado que el pasado sábado les llegó el llegó el pdf con las horas y el lugar y ha asegurado que se trata de un proceso "muy sencillo, muy rápido y puntual". "Vienes con todo el mogollón pero es muy fácil", ha dicho, para asegurar "ni se ha notado el pinchazo".

Julio, del IES Baleares, recibió la notificación el viernes por la noche y la dirección de su centro se puso en contacto con ellos para ir hoy mismo a las 15.00 horas. "Todo es rápido, sencillo y bien organizado", ha subrayado, y se ha mostrado "muy contento de estar vacunado".

"Contento, me ha pillado un poco así, que no he pensado mucho, pero esta mañana he sido consciente ya de que iba a sufrir un pequeño cambio a partir de ahora. Muy rápido, efectivo, la gente muy amable y todo muy bien organizado", ha dicho otro docente, que ha asegurado haberse sentido "muy tranquilo" durante todo el curso si bien admitía que al principio del año escolar estaban un poco inquietos. Cuando vieron que no había casos en el centro, sino externos, notaron "alivio de pensar que en el IES no va a pasar nada".

En esta línea, se ha referido a esta vacuna, por los rumores de que no iba a ser igual de efectiva. No obstante, ha afirmado estar un "poco más tranquilo" y con la sensación de que "no vas a transmitir a nadie el virus".

"Muy bien, unos profesionales, muy contentos", señalaba una docente de un centro de adultos. "Es lo normal, se da demasiada publicidad a los casos negativos", consideraba aunque añadía que "los beneficios superan con creces, vas a clase con más tranquilidad; son muchos más los beneficios que los posibles efectos secundarios", ha concluido.

"Nos han citado a las 16.00 y a las 16.20 todos vacunados", ha dicho otra, que ha elogiado también la rapidez y la organización. Preguntada por si había preocupación, ha apuntado que "es más bien por la fama que le han dado los medios y por el miedo que nos han metido por cosas que han pasado en otros sitios; pero no más que en otra vacuna", ha dicho.

Las enfermeras les han aconsejado tomar paracetamol cada seis horas y, como reacciones posibles, han apuntado náuseas, mareos, cefaleas o dolor muscular "pero todo normal, que no nos preocupemos", ha dicho otra, que ha mostrado su confianza en que "cuando todos estemos vacunados la cosa vaya mejor en general".