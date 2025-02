El documental sobre el arte "de trinchera" de Equipo Crónica llegará a cines este viernes

Fernando Trueba, Antonio de Felipe o Escif participan en el primer largometraje documental sobre el grupo de artistas valencianos

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Equipo Crónica. Arte de trinchera', que repasa la trayectoria "comprometida y militante" de este grupo de creadores valencianos, se estrenará en cines el 28 de febrero.

La cinta es la ópera prima de Rafa Sesa y Felipe Villaplana, que debutan conjuntamente en la dirección documental. Estrela Audiovisual, Zootropo Studio y Dacsa Produccions son las tres productoras valencianas que han hecho posible este trabajo en coproducción con RTVE; con la colaboración de À Punt Média y el Institut Valencià de Cultura, IVC; la participación de CREA GSR; y la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, ICAA.

El preestreno de la obra se produjo en el marco de DocsValencia; el proyecto fue uno de los cinco títulos seleccionados para la sección oficial "Panorama" del festival celebrado el pasado mes de mayo. Tras "la gran acogida" que tuvo la premiere, los directores, Rafa Sesa y Felipe Villaplana, así como el resto del equipo, esperan que los amantes del arte acudan a las salas a partir del 28 de febrero para "disfrutar del cine documental y del Pop Art en la gran pantalla", señalan los responsables del proyecto en un comunicado.

Referentes de la cultura, como el director de cine Fernando Trueba y los creadores Antonio de Felipe y Escif, participan en este primer largometraje documental que se ha producido sobre el grupo de artistas plásticos valencianos Equipo Crónica (1964-1981); uno de los máximos exponentes del Pop Art en España.

El guion viaja de València a Nueva York, donde el artista Manolo Valdés reside desde hace décadas. Valdés, quien tiene actualmente 82 años, recuerda sus inicios, sus inquietudes artísticas, sus preocupaciones políticas y sociales; desde anécdotas con su compañero Rafael Solbes a momentos más duros como la persecución que sufrieron por la dictadura franquista:

"Estuve ocho años sin pasaporte. El partido comunista nos envió a cada uno un pasaporte falso y pasábamos cada día con miedo a que nos descubrieran", rememora.

La cinta, de 75 minutos, recupera entrevistas de archivo de gran valor testimonial en las que Rafael Solbes, el otro miembro esencial del grupo que falleció en 1981, reflexiona sobre el arte o la posición del grupo como artistas comprometidos: "No hay neutralidad en la práctica artística; siempre se está en un sitio o en otro", decía.

Junto a Valdés y el recuerdo de Solbes, otros artistas, como Escif o Antonio de Felipe, explican la influencia de Equipo Crónica en el arte moderno; y expertas como la responsable de colecciones del museo Reina Sofía, Rosario Peiró, o el cineasta Fernando Trueba, entre otros, recuerdan la importancia de Crónica y su proyección internacional:

"La primera vez que hablé con Billy Wilder, al ser yo español, una de las primeras cosas que me preguntó fue si conocía a Equipo Crónica, si me gustaba. Y me contó que él tenía siete u ocho obras de ellos", apunta Fernando Trueba.

¿PUEDE EL ARTE SER UN ARMA?

El proyecto cinematográfico parte de una pregunta: ¿puede el arte ser un arma? Equipo Crónica fue un grupo de artistas plásticos que realizaban sus obras de forma conjunta. Sus propuestas, "críticas feroces a la dictadura franquista, supusieron una revolución estética, política y cultural".

Manolo Valdés es el último miembro vivo del grupo, desde Nueva York, ciudad en la que reside y trabaja desde hace más de 40 años, recuerda cómo, a través del Pop Art, lograron un arte de trinchera, comprometido y militante, concluyen.