El domingo arranca con cielos poco nubosos y terminará con chubascos en el interior de Castellón y Valencia

Predicción del tiempo para este domingo 24 de agosto en la Comunitat Valenciana - AEMET

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en prácticamente toda la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada del domingo arranca con cielos poco nubosos en la Comunitat Valenciana y terminará con chubascos en el interior de Castellón y Valencia. En el interior de esta primera podrían ser localmente fuertes, con granizo e ir acompañados de tormenta.

En general, el día comienza con intervalos nubosos en el norte de Castellón y cielos poco nubosos en el resto por la mañana y aumentará a intervalos nubosos de evolución diurna a partir del mediodía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, hay probabilidad de chubascos en el interior de Castellón y Valencia por la tarde, que no se descartan en el resto, mientras en el interior del norte de Castellón hay baja probabilidad de que sean localmente fuertes y con granizo e irán acompañados de tormenta.

Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán ascensos en el norte de Castellón, descensos en el interior de Valencia y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas estarán en ascenso. El viento, por su parte, soplará flojo de dirección variable las primeras horas, aunque tenderá a sureste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.

Paralelamente, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en toda la Comunitat Valenciana, excepto en el interior norte de Castellón, donde es bajo-medio, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).