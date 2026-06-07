El domingo llega a la Comunitat Valenciana con cielos poco nubosos y máximas en descenso en el interior de Valencia

Tiempo este domingo 7 de junio - AEMET

VALÈNCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este domingo un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas experimentarán un descenso en el interior de Valencia, aunque en el resto de la Comunitat Valenciana no se registrarán cambios.

De esta manera, la ciudad de Alicante prevé unas máximas de 28 grados y una mínima de 19 grados. Castelló de la Plana tendrá la misma mínima y una máxima de 27 grados y en la ciudad de València las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados.

Soplará viento flojo de dirección variable, con predominio por la tarde la componente este con intervalos de moderado.