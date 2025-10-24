Dos accidentes en la V-31 y en la A-70 provocan varios kilómetros de retenciones

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados esta mañana en la V-31 y en la A-70 han provocado varios kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En primer lugar, en la A-70, a la altura de Mercalicante, ha tenido lugar un incidente, sentido Elche, que ha provocado retenciones en ambos sentidos de la circulación.

Posteriormente, en la V-31, en Sedaví (Valencia), un accidente ha complicado la entrada a Valencia y se ha tenido que cortar el carril derecho. Se han generado hasta dos kilómetros de retenciones.