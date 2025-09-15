Dos accidentes en la A-7, en Bétera y La Cañada, provocan varias retenciones

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes en la A-7, a la altura de las localidades valencianas de Bétera y La Cañada, han causado esta mañana retenciones de varios kilómetros, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

Uno de los siniestros se ha registrado en la A-7, en Bétera, sentido Castellón, y ha provocado unos tres kilómetros de retenciones.

Así mismo, se ha anotado otro incidente en la misma carretera pero a la altura de La Cañada, sentido Barcelona, lo que ha generado 10 kilómetros de retención.

Por otro lado, la V-31, a la altura de Silla y Beniparrell, también ha registrado este lunes retenciones de unos tres kilómetros por un accidente, lo que ha complicado la entrada a València.