Dos asteroides llevan el nombre de investigadores de la UA por sus contribuciones científicas

Los investigadores de la Universidad de Alicante (UA) Laura M. Parro (i), del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, y Eloy Peña Asensio (d), del de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial - UA

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha denominado dos asteroides con el nombre de los investigadores de la Universidad de Alicante (UA) Laura M. Parro, del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, y Eloy Peña Asensio, del de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial, en reconocimiento a sus contribuciones científicas al estudio de pequeños cuerpos del sistema solar.

La entidad ha otorgado la denominación de Lauraparro al asteroide 20475, conocido hasta ahora como 1999 NU11, y la de Eloypeña al 20320, anteriormente 1998 GH8. El certificado con el nombramiento se entregó durante la reunión Asteroids, Comets, Meteors, celebrada hace unos días en Poznan (Polonia), ha detallado la institución académica en un comunicado.

El asteroide 1999 NU11, descubierto el 13 de julio de 1999, y el 1998 GH8, detectado el 14 de abril de 1998, pertenecen al cinturón principal de asteroides, la región del sistema solar situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ambos fueron hallados por el programa Lincoln Near-Earth Asteroid Research (Linear) en el condado de Socorro, Nuevo México (Estados Unidos).

Parro, geóloga y miembro del grupo de investigación de Ciencias Planetarias de la UA, está especializada en procesos geológicos y análisis de las cortezas y superficies de los planetas terrestres, planetas enanos, satélites naturales y cuerpos pequeños.

Forma parte de las misiones de defensa planetaria DART de la NASA y Hera y RAMSES, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, desarrolla una labor de divulgación científica para acercar la ciencia y la exploración del sistema solar a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad.

De otro lado, Peña Asensio, científico planetario, ingeniero aeroespacial y también integrante del equipo de Ciencias Planetarias, está especializado en objetos cercanos a la Tierra, bolas de fuego y meteoroides.

E integra el equipo científico de la misión Lumio de la ESA, destinada a observar "los impactos de meteoroides en la cara oculta de la luna". Es coautor del primer libro en español sobre defensa planetaria desde una perspectiva interdisciplinar, ha apuntado la UA.

CIENCIAS PLANETARIAS

Según la universidad alicantina, "no es la primera vez" que recibe esta mención personal del grupo de investigación en Ciencias Planetarias de la institución académica. En 2020, el asteroide 51023 fue renombrado como BenavidezLozano, en honor a Paula Benavidez, y, en 2002, se asignó al 13722 el nombre de Campobagatin, en reconocimiento a las contribuciones del catedrático de Física Aplicada Adriano Campo Bagatin.

El equipo multidisciplinar que forma parte del grupo, bajo la dirección de Campo Bagatin, se dedica al estudio de pequeños cuerpos del sistema solar, la geología planetaria y la defensa planetaria. Sus líneas de investigación más destacadas incluyen la caracterización de asteroides y el estudio de su estructura interna, así como las propiedades mecánicas de asteroides Didymos y Dimorphos que forman el sistema binario de asteroides cercanos a la Tierra.

Además, forman parte "activamente" de las misiones espaciales Hera y Ramses de defensa planetaria lideradas por la ESA, ha concluido la institución académica.