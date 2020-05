Dos comparecencias de consellers y la comisión de reconstrucción, agenda de la próxima semana en Les Corts

VALENCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes acogerán la próxima semana tres comisiones, que se celebrarán lunes, miércoles y viernes, en las que comparecerán la secretaria autonómica de Hacienda para abordar las contrataciones del Consell durante la pandemia, además del vicepresidente segundo y el titular de Obras Públicas para explicar el plan de vivienda y las acciones realizadas durante la crisis, respectivamente. Además, continuará su trabajo la comisión para llegar a un pacto de reconstrucción que arranca esta semana.

La Junta de Síndics ha ordenado en su reunión telemática de este martes el calendario parlamentario de la próxima semana, teniendo en cuenta las indicaciones de seguridad e higiene vigentes.

La Comisión de Economía se reunirá el lunes 18, con la comparecencia de la secretaria autonómica de Hacienda, María José Mira, para hablar de las contrataciones de la Administración vinculadas a la pandemia, mientras que el miércoles 20 será el turno de la Comisión de Obras Públicas, en la que comparecerán el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, y el conseller Arcadi España.

El viernes 22 está prevista una sesión de la comisión especial de estudio para la reconstrucción social, económica y sanitaria, que se constituirá oficialmente el viernes 15.

También está prevista una reunión de la junta de portavoces el martes que viene para estudiar las propuestas de pleno que han hecho algunos grupos y poder fijar así la reunión plenaria para la última semana de mayo, concretamente los días 25, 27 y 28.

PSPV: EL PARLAMENTO ESTÁ "EN ÚLTIMA FASE DE LA DESESCALADA"

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado que, "con las limitaciones de los decretos de alarma", el parlamento valenciano "está en la última fase de la desescalada" y "el regreso a la actividad parlamentaria normal demuestra que los grupos del Botànic quieren un parlamento plural, vivo, diverso y que esté informado".

Ha destacado la comisión para el pacto de reconstrucción, ya que "hay un mañana post-Covid y ese mañana tiene que ser pensado, se debe escuchar a especialistas, evaluar las situaciones y seguir confiando en que el género humano tiene aún mucho por progresar sin dejar a nadie atrás".

Por otra parte, Mata ha señalado que el próximo pleno, el del mes de mayo, tendrá carácter ordinario y se alargará tres días para cumplir con todas las exigencias sanitarias y de medicina laboral. "La información y el control al Gobierno están fluyendo de manera muy especial, van a comparecer todos los consellers en poco tiempo, habrá control al Gobierno", ha concluido.

Fran Ferri (Compromís) ha subrayado que la posición de su grupo respecto a la comisión de la reconstrucción es intentar que "vaya más allá de los partidos" y que se escuche a la ciudadanía y a los expertos.

"Defenderemos que hay que fortalecer la sanidad y los servicios públicos, que hay que reivindicar más recursos ante el Gobierno central y que debemos salir de esta crisis con más políticas para las personas y no con recortes, que es lo que está planteando la derecha y que es lo que hicieron en la última crisis", ha agregado.

Desde Unides Podem han valorado también el arranque de los trabajos de la comisión para la reconstrucción, y han asegurado que en el plan de trabajo de la comisión aportarán sus propuestas para "blindar, ampliar y reforzar los servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales".

"Defendemos una comisión de reconstrucción con tres objetivos claros: proteger el empleo y los ingresos, generar inversiones productivas de calidad y ampliar los derechos para tener una Comunidad a la altura de su ciudadanía", han subrayado, al tiempo que han incidido en que "es momento de renovar grandes consensos que permitan adaptarnos al nuevo mundo, no caben decisiones que atienden a intereses de partido".

PP: EL CALENDARIO QUEDA "SOBRE LA MESA"

Fuentes del PP han explicado a Europa Press tras la Junta que el calendario parlamentario del presente periodo "se ha quedado sobre la mesa". Se planteaba recuperar solo los cuatro plenos que quedaban pendientes pero no recuperar los que no se han hecho durante el paréntesis obligado del Covid, por lo que el PP ha mostrado su disconformidad ya que "se perdían sesiones de control".

Según han indicado, el calendario propuesto solo llegaba a la primera semana de agosto y los 'populares' consideran que es importante habilitar todo ese mes para plenos y comisiones por todo el tiempo que ha estado paralizada la actividad. Sí habrá una sesión fija semanal de la comisión de reconstrucción para poder cumplir plazos.

Por su parte, el síndic de Cs, Toni Canto, ha avanzado que su grupo pedirá que haya al menos dos plenos al mes después de que en la Junta se haya valorado la primera propuesta del calendario de sesiones hasta agosto, con un pleno al mes y una semana hábil en ese mes para realizar otro pleno, algo que considera "insuficiente".

Cs pedirá respetar el pleno de agosto pero aumentar los plenos del resto de meses hasta al menos dos con el objetivo de que el presidente se someta a la sesión de control varias veces al mes.

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha advertido de que en la "mal llamada" comisión para la reconstrucción su grupo pedirá que se asuman responsabilidades políticas en el caso de que haya habido negligencia en el modo de actuar de los dirigentes valencianos en la pandemia. Tendrán su apoyo cuando se trate de "salvar vidas y familias" pero no estarán si lo que se pretende es "consolidar las competencias autonómicas y salvar gobiernos".

Asimismo, ha propuesto que se habilite la primera semana de agosto y todo el mes de enero para recuperar la actividad parlamentaria de Les Corts: "Solo hemos pedido que se habilite la primera semana de agosto y no todo el mes porque no sabemos cómo va a evolucionar el virus y aún hay personal aislado y sensible y no se podrían hacer los turnos. Además, respetamos el derecho de los trabajadores a tener sus vacaciones de verano y a conciliar la vida laboral y familiar durante este periodo".

NUEVA RESOLUCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE PLENOS

En la Junta se ha aprobado por unanimidad la resolución que permite el voto telemático de los diputados en las sesiones de comisiones y plenos que se puedan convocar, salvando así el precepto de que solo se autoriza la votación telemática en caso de baja médica.

En esa resolución se establece, entre otras cuestiones, que siempre que esté vigente el estado de alarma o si, una vez finalizado lo consideran aconsejable la Mesa y la Junta por cuestiones de índole sanitaria, las convocatorias de sesiones plenarias se efectuarán con asistencia limitada de diputados.

En los plenos, quedará reducida a los cinco miembros de la Mesa, 5 diputados del PSPV, 3 del PP, 3 de Cs, 3 de Compromís, 2 de Vox y 2 de Unides Podem. En ningún momento podrá haber más de 23 diputados en el hemiciclo.

No se incluye en ese cómputo a los miembros del Consell, que podrán asistir libremente aunque la asistencia debería quedar limitada, en la medida de lo posible, a quienes tuvieran una participación directa en el desarrollo del pleno en cuestión.

Siempre que la tecnología lo permita, la Mesa y la Junta podrán acordar que los plenos se celebren de forma telemática, de manera que algunos diputados participen presencialmente y otros lo hagan a través de instrumentos tecnológicos. Se establecerá el número máximo de parlamentarios que pueden conectarse a la aplicación y se distribuirá de forma proporcional entre los grupos.

En cuanto al voto a distancia, la resolución establece que se extiende a todas las votaciones que se vayan a llevar a cabo en la sesión, aunque si la Mesa entendiera que la complejidad de una votación en concreto dificulta la emisión del voto a distancia podrá optar por aplicar el voto ponderado para ese punto en cuestión.