Dos detenidos tras una persecución que acabaron empotrados contra una furgoneta policial en València

Dos detenidos tras iniciar una persecución y acabar empotrados contra una furgoneta policial en València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido a dos hombres tras una persecución en vehículo por las calles de la ciudad que acabó con su vehículo empotrado contra una furgoneta en un control policial. Tras ello, ambos intentaron huir y, al intentar ser interceptados, agredieron a varios policías.

Los hechos se iniciaron en la noche de este jueves en la avenida Blasco Ibáñez, donde unos agentes detectaron a dos personas que se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes en el interior de un vehículo, según ha informado la Policía Local.

Tras pedirles su documentación y la del vehículo, estas personas arrancaron el coche. Los agentes les solicitaron entonces que apagaran el motor, pero, sin embargo, estos aceleraron y embistieron a los policías, lo que dio inicio a una persecución por varias calles de la ciudad.

En ese momento, la Policía Local de València estableció en el cruce de la avenida Ausiàs March con Antonio Ferrandis un control para tratar de detener el vehículo, que al llegar a ese punto perdió el control e impactó contra una de las furgonetas policiales que se había establecido en el lugar.

Tras la colisión, los ocupantes del vehículo intentaron huir, pero fueron interceptados por varios agentes que procedieron a su detención, no sin antes iniciar un forcejeo. De hecho, tres de ellos resultaron heridos leves, han precisado fuentes policiales.