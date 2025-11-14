Dos embarcaciones con 16 personas migrantes llegan a la costa de Alicante

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos embarcaciones con 16 personas migrantes de nacionalidad argelina han llegado a la costa de la provincia de Alicante este jueves, según ha podido saber Europa Press.

La primera de ellas llevaba once personas a bordo y la segunda, avistada sobre las 17.30 horas, otras cinco. Todas han sido encontradas en buen estado de salud.

En el caso de la segunda embarcación, los cinco ocupantes son hombres mayores de edad. Un particular ha dado aviso del avistamiento en la playa de Los Locos de Torrevieja. Posteriormente, han sido trasladadas al puerto de Alicante para recibir asistencia de Cruz Roja y Policía Nacional.