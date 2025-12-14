Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la CV-590 a su paso por Estubeny (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos perdonas de 36 y 52 años han resultado heridos en una colisión entre dos vehículos en la carretera CV-590 a su paso por Estubeny (Valencia), según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ocurrió sobre las 21.45 horas de este sábado entre los kilómetros 54 y 55 de la citada vía, donde el ocupante de uno de los dos vehículos tuvo que ser liberado por los bomberos, con efectivos de los parques de Alzira, Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada, y posteriormente transferido a los medios sanitarios.

Hasta el lugar se movilizaron una unidad del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB) que trasladaron a ambos al Hospital de Xàtiva: un hombre de 36 años con un traumatismo inespecífico y un hombre de 52 años con contusión en la espalda.