Una de las personas desalojadas en el incendio de Torrent - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la tarde de este domingo en una vivienda de un ático de Torrent (Valencia), en la calle Padre Méndez, se ha saldado con dos víctimas mortales, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego, declarado por causas no precisadas hacia las 19.37 horas, ha obligado a desalojar a los vecinos del edificio, según fuentes municipales y del Consorcio Provincial, que a las 20.47 horas informaban de que el incendio había quedado controlado aunque se mantenía activo el servicio.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Torrent, efectivos de la Policía Nacional y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

En concreto, se han movilizado dos dotaciones de los parques de Torrent y Catarroja, junto con un sargento de Torrent. Según el Consorcio, los efectivos han actuado para sacar de la vivienda siniestrada a dos personas, que han fallecido.