Dos policías, uno de ellos en prácticas, reaniman a un menor de 15 años que no podía respirar

Archivo - Agentes de policía. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Nacional destinados en la comisaría local de Quart de Poblet-Manises (Valencia) han conseguido reanimar a un menor de 15 años que tenía dificultades para respirar.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando dos policías que estaban en la puerta de la comisaría fueron requeridos porque en un parque próximo había un adolescente que no podía respirar.

A su llegada, los agentes trataron de liberar sus vías respiratorias y fue uno de ellos, un agente en prácticas el que consiguió, tras practicarle una maniobra RCP, que volviera a respirar, detallan fuentes policiales.

A través de la sala CIMACC-091 se solicitó la presencia de servicios sanitarios, que a su llegada y tras observar que el menor se encontraba estable, procedieron a su traslado al hospital de Manises.