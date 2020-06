Dos proyectos liderados por Valenciaport, galardonados en los Premios Mundiales de Sostenibilidad en Puertos 2020

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos europeos GREEN C PORTS y LOOP-PORTS, coordinados por la Fundación Valenciaport y en los que participa la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), han sido galardonados en los Premios Mundiales de Sostenibilidad Portuaria 2020 de la International Association of Ports and Harbors (IAPH) en las categorías de 'Infraestructura Resiliente' y 'Clima y Energía' respectivamente.

La ceremonia de entrega de premios, prevista inicialmente para el mes de marzo en Amberes, en el marco de Conferencia Mundial de Puertos 2020 de la IAPH, y cancelada posteriormente a causa de la Covid-19, se ha celebrado finalmente este miércoles, de manera virtual, a través de un webinar que ha contado con la participación del director general de la IAPH, Patrick Verhoeven, y de representantes de la Fundación Valenciaport y de la APV, así como del resto de entidades premiadas.

Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport ha sido el encargado de recoger virtualmente el galardón del proyecto GREEN C PORTS, una iniciativa cofinanciada por el Programa CEF de la Comisión Europea cuyo objetivo final es reducir el impacto ambiental de las operaciones portuarias en las ciudades y controlar las emisiones en los principales puertos europeos.

Torregrosa ha señalado que "GREEN C PORTS permitirá la instalación de una red de sensores ambientales y meteorológicos, el desarrollo piloto de una plataforma de rendimiento ambiental portuario y la modelización de algoritmos de inteligencia artificial para informar a los usuarios y clientes de los puertos y a los ciudadanos sobre los principales parámetros ambientales derivados de las actividades portuarias".

Además, se ensayarán soluciones innovadoras para reducir la congestión del tráfico, mejorar la calidad del aire, reducir los niveles de ruido, prever la productividad de las grúas y medir las emisiones en tiempo real en los puertos de Venecia, El Pireo, Bremerhaven, Wilhemshaven y València.

Por otra parte, el director de Seguridad, Medio Ambiente e Instalaciones de la APV, Federico Torres, ha recibido, en representación del consorcio del proyecto, el galardón del proyecto LOOP-Ports. Torres ha destacado la gran relevancia que tiene este premio para los puertos participantes en el proyecto porque "significa el reconocimiento del trabajo realizado en relación con el fomento de la economía circular como estrategia de futuro en los puertos" y, en particular en el puerto de València.

Torres ha añadido que esta iniciativa "nos ha ayudado, entre otras cosas, a establecer nuevos objetivos a cumplir en el marco de nuestra estrategia interna de sostenibilidad".

LOOP-Ports (https://www.loop-ports.eu/) es un proyecto financiado por EIT Climate-KIC cuyo objetivo es facilitar la transición a una economía más circular en el sector portuario mediante la creación de una Red de Puertos en esta materia que proporcionará un ecosistema de innovación en torno a la actividad portuaria y estimulará la difusión de iniciativas de economía circular. Un total 44 entidades de 14 países, principalmente Autoridades Portuarias y asociaciones de puertos a nivel europeo forman parte de esta Red de Puertos

Patrick Verhoeven, que ha lamentado "tener que anunciar los ganadores virtualmente en lugar de en persona en la maravillosa Bolsa de Amberes"" ha lanzado el siguiente mensaje a los ganadores: "Ustedes ponen el listón en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la práctica en los puertos. Esperamos que muchos otros puertos del mundo se inspiren en sus iniciativas. De parte de todos nosotros en la IAPH y el Programa de Sostenibilidad de los Puertos del Mundo: saludos cordiales, cuídense y esperamos celebrar sus éxitos en el futuro".