La dramaturga María Cárdenas, Premio de Honor 2024 de las Artes Escénicas Valencianas

El IVC lanza 'Gira Escena Premiada', un programa que impulsará la difusión de los espectáculos galardonados

La cofundadora de la compañía teatral La Teta Calva, María Cárdenas, que falleció el pasado mes de junio, será galardonada, a título póstumo, con el Premio de Honor 2024 de los Premios IVC a las Artes Escénicas Valencianas por su "valiosa contribución" a las artes escénicas valencianas.

Así lo ha anunciado este lunes la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, en el Teatro Principal de València ante los nominados a los premios en sus 21 categorías. "Ha sido una decisión muy fácil", ha asegurado, posteriormente en declaraciones a los medios.

"María Cárdenas nos ha dejado muy prontito y era de ley que el premio fuera para ella, porque ha dejado su impronta en la dramaturgia valenciana", ha sostenido Tébar, al tiempo que ha resaltado que la dramaturga era "una persona muy querida y muy respetada".

Durante su intervención ante los asistentes, ha remarcado que este premio es un "reconocimiento" a "la trayectoria y los méritos profesionales" de Cárdenas, y ha agradecido a la familia de la dramaturga "la gratitud con la que han recibido esta gran noticia"

"Con este galardón, además de no olvidarnos de su trayectoria, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo quiere reconocer la valiosa contribución de María Cárdenas a las artes escénicas valencianas en los últimos 20 años", ha destacado, para poner en valor las propuestas "originales y transgresoras" de la premiado, así como su "sensibilidad manifiesta, algo que le permitió situarse como una profesional muy respetada en diferentes campos de la escena".

La dramaturga, escenógrafa, fotógrafa y publicista María Cárdenas cofundó la compañía La Teta Calva junto a Xavo Giménez en 2014. Previamente, había recibido el Premio Ciutat de Alcoi por su texto 'Adiós todavía' en 2013, que fue seleccionado por Iberoescena para llevarlo a los escenarios argentinos en 2014. Es autora de 'Síndrhomo', presentado en el Festival Cabanyal Íntim en 2015 y estrenado en su versión larga en 2016, un texto con el que ganó el premio MAX como mejor autoría revelación 2016 y el premio a mejor texto teatral en los Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018.

Cárdenas creó y codirigió numerosos espectáculos que consiguieron importantes premios y reconocimientos, como 'Les aventures de T. Sawyer', una producción del Centro Teatral Escalante, que obtuvo el premio Fetén al mejor vestuario y seis candidaturas a los premios Max: mejor versión, mejor vestuario, mejor actriz, mejor escenografía y mejor espectáculo infantil.

"TEATRO MUY SINCERO, COMBATIVO, VERDADERO, AUTÉNTICO"

Por su parte, el cofundador de la agrupación escénica, Xavo Giménez, ha expresado que este premios ha sido "una sorpresa". "Yo sabía que María es una persona súper querida en la profesión, pero desde que faltó me he quedado muy sorprendido y afectado de todo lo que supuso, incluso para gente que no la conocía, aunque conocía su trabajo, su espíritu y su manera de crear", ha manifestado.

"No tengo palabras, es muy emocionante, porque en la carrera corta que ha hecho ella ha demostrado un teatro muy sincero, muy combativo, muy verdadero, muy auténtico", ha ensalzado, a la vez que ha apostillado que "eso" es "lo que necesita el teatro" y "lo que ha llegado a la gente".

Sobre el premio, ha apuntado que este reconocimiento es "una manera de que --María Cárdenas-- continúe estando en la mente de la gente y de que se continúen representando todos sus textos, leyendo sus personajes y, sobre todo, es una muestra de amor para la que no tengo palabras y que agradeceré toda la vida".

'GIRA ESCENA PREMIADA'

Por otro lado, Tébar ha avanzado que el Institut Valencià de Cultura pondrá en marcha 'Gira Escena Premiada', un nuevo programa de apoyo al sector de las artes escénicas que "impulsará la difusión de los espectáculos galardonados y constituirá, a partir de esta edición, un refuerzo a las compañías y una oportunidad para visibilizar las obras".

De esta forma, se programarán los espectáculos galardonados en estos Premios de las Artes Escénicas con tres funciones en diferentes localidades valencianas, que, ha puntualizado Tébar, "todavía están por decidirse". "Este proyecto nace con el objetivo de continuar impulsando la creación contemporánea valenciana, activando la circulación de las obras premiadas, difundiendo y fomentando el equilibrio y vertebrando el territorio", ha resaltado.

Además, el proyecto premiado en la categoría de mejor dispositivo escénico contará con representaciones y se acompañará de una actividad paralela de mediación que acerque al público a la creación escénica.

"MAYOR VISIBILIDAD" A LAS ARTES ESCÉNICAS

Tébar ha hecho hincapié en que entre los nominados hay "espectáculos de todos los géneros y con temáticas que constituyen escenas tan variadas y atractivas como lo son las compañías valencianas". "Es un honor para mí estar de aquí, junto a vosotros, antes de la gala del próximo día 4 --de noviembre--, para celebrar un momento de cohesión del sector de las Artes Escénicas, y que es también una brillante ocasión para ensalzar a sus profesionales y celebrar las magníficas producciones realizadas en el último año en nuestra tierra", ha subrayado.

Finalmente, la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha dado la enhorabuena a los asistentes, porque, les ha transmitido, "ser nominado o nominada ya es un gran reconocimiento al trabajo", a la vez que ha agradecido al primer jurado que ha llevado a cabo la selección de los nominados y al segundo "que tiene una tarea difícil para hacer la selección final"

Y ha remarcado "tres aspectos" de estos premios. "Son los premios del Institut Valencià de Cultura a las Artes Escénicas Valencianas y son los premios que la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo tiene el gusto de dar a los profesionales para reconocer vuestro trabajo y para dar mayor visibilidad a lo que hacéis", ha expuesto.

Al mismo tiempo, ha reconocido la "generosidad" de la Conselleria por "la escucha" y por "recoger las peticiones que el sector ha tenido estos años". En este sentido, se ha referido a la creación de los premio a las producciones de teatro musical, de nuevos dispositivos escénicos más actuales como "performances o proyectos participativos" y de interpretación femenina y masculina de circo. "Significan abrazar una parte de la profesión que anteriormente no estaba presente y es un buen síntoma de que la Conselleria ha hecho esta escucha al sector, y está con la contemporaneidad", ha declarado.

Respecto a la gala de entrega de los Premios IVC a las Artes Escénicas Valencianas, ha puesto en valor el equipo encargado de su diseño, "fabulosamente capitaneado por Jaume Pérez y Juli Disla", que "están intentando dar una vuelta creativa a lo que es una entrega de premios y, sobre todo, y lo más difícil, están intentando que sea cortita y ligerita". "Y en esto también vosotros tenéis que apoyar para que así sea una gala que todos podamos disfrutar", ha bromeado.