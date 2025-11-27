El EACC ofrece el concierot de Pitarcus y organiza visitas guiadas a la exposición 'Off Voices'

EACC - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura, mantiene una completa programación alternativa a la actividad expositiva formada por cine, talleres o música en directo. En esta ocasión, el ciclo Espai Sonor propone este viernes el concierto del productor y artista Pitarcus.

El músico Marc Pitarch, conocido artísticamente como Pitarcus, presenta en el EACC su nuevo EP 'Tornar a ser real', su propuesta más personal que abarca desde las letras hasta la producción.

En su último trabajo, Pitarcus muestra composiciones de música electrónica calificadas como "de autor" en el que presenta una cronología de lo que podría ser el duelo de una relación que se rompe: empezando por la negación y acabando por la aceptación y la (des)esperanza.

Las composiciones musicales recorren sonidos electrónicos de synthpop, lofi y estilos experimentales, todos impregnados de carácter propio y matices intencionalmente imperfectos. Además, el artista aprovechará la presentación para dar a conocer sus próximos proyectos. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por otra parte, el EACC ofrece visitas guiadas a la exposición 'Off Voices' de Candice Breitz. La artista ocupa la sala del EACC con una serie de obras que exploran cómo el culto a las celebridades, la omnipresencia de las redes sociales y los sistemas de privilegio blanco se utilizan como herramientas que compiten por captar la atención.

Para conocer más profundamente la propuesta del artista, todos los sábados a las 11.00 y 12.30 horas, un equipo didáctico y de mediación realiza un recorrido guiado por la exposición. La visita está abierta a todo el público y no es necesaria reserva previa.

La muestra 'Off Voices' de Candice Breitz puede verse hasta el 8 de febrero de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.