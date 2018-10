Echávarri niega apuntar a Pavón sobre el dispositivo grabación, pero dice que la pila "dura lo que dura"

Publicado 07/03/2018 14:26:44 CET

ALICANTE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha negado que haya insinuado que su exsocio y exedil de Urbanismo, el portavoz de Guanyar Miguel Ángel Pavón, fuera el responsable del dispositivo de grabación localizado en el despacho de la Concejalía, pero ha insistido en que la pila de alimentación funcionaba y "dura lo que dura".

"Di una explicación al hallazgo de ese aparato en un despacho que ocupó él e inauguró él, y a partir de ahí que haga lo que considere", ha sostenido al ser preguntado este miércoles por el anuncio de Pavón de que denunciará a quien le apunte como responsable de instalar el mecanismo.

En ese sentido, y preguntado sobre si su referencia a la duración de las pilas del dispositivo --tres meses--, era para señalar a alguien como responsable, el alcalde lo ha negado pero ha precisado: "Es que objetivamente duran tres o cuatro meses. Todo el mundo tiene un mando en casa y si funciona las 24 horas, como se supone que estaba eso funcionando, --la pila--, dura lo que dura".

Así, ha agregado que si Pavón se siente "aludido, no puedo hacer otra cosa" y ha insistido en que no pretendía señalar a nadie sino que "era una forma de decir objetivamente lo que nos encontramos, un aparato con una pila común, no con una batería que puede durar años".

Sobre si se había llevado ya a la Policía como anunció ayer, Echávarri ha dicho que se trasladará cuando se abran las diligencias por la denuncia que el pasado lunes interpuso Pavón. Además, ha alegado que conoció del aparato al día siguiente del descubrimiento y que "ese mismo día, es cuando se decide ir a la Policía y cuando ratifican que no es nada, como había ratificado el día de antes el experto".

CONTRATO MENOR

"Los pasos de Alcaldía fueron correctos, porque el paso del tiempo ha demostrado que no era nada", ha mantenido Gabriel Echávarri que ha indicado que el contrato con la empresa de seguridad que asesoró en el caso fue "un contrato menor".

"Lo hay --el contrato-- y hay un informe. Que lo pida oposición. Se le dará, que lo pida todo el mundo que lo considere: El informe, la factura; no es la primera vez que lo hacía en el Ayuntamiento, no hay ningún problema. Está todo documentado", ha defendido el alcalde, que ha entendido que el caso sea noticia por "todo lo que hemos vivido en al ciudad de Alicante".

Finalmente, cuestionado sobre si ese mecanismo estaba conectado al ordenador del despacho, donde supuestamente se grababa, Gabriel Echávarri ha reiterado que el dispositivo "lo normal" es que estuviera conectado a un ordenador, "qué ordenador, no lo sé. Nunca entré en ese despacho de Pavón, no sé si había un ordenador o dos; un portátil o uno de pared; no tengo ni idea".